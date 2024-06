Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (Foto: @Quirinale)

20 Giu 2024

Mattarella: «La democrazia ha bisogno di media capaci di guardare la realtà con libertà»

In una lettera per i 360 anni della Gazzetta di Mantova, quotidiano fondato nel 1664, il presidente della Repubblica ne ricorda la «capacità di rinnovarsi» nel corso dei secoli, rimanendo però «sempre fedele al modello dell'informazione locale, rendendo più solido il legame tra il giornale e la città e la provincia».

«La democrazia ha bisogno di una stampa capace di guardare la realtà con libertà, con intelligenza e con spirito critico». Lo afferma il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio per i 360 anni della Gazzetta di Mantova, fondata nel 1664, pubblicato giovedì 20 giugno 2024 anche sul sito web del quotidiano.



«Dalla corte dei Gonzaga ai giorni nostri - scrive il presidente della Repubblica - passando per le dominazioni degli Asburgo e dei francesi, al Regno d'Italia, al regime fascista che ne impose la chiusura, finalmente alla Repubblica. Le sue pagine sono una fonte preziosa per ricostruire la storia travagliata di una parte del territorio del Paese».



Mattarella ricorda quindi la «capacità di rinnovarsi» nel corso dei secoli del giornale, «andando incontro alle nuove tecnologie», rimanendo però «sempre fedele al modello dell'informazione locale, rendendo più solido il legame tra il giornale e la città e la provincia».