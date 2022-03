La home page del sito web del progetto

15 Mar 2022

'Media for Democracy Monitor', il 16 marzo presentazione dei risultati del nuovo monitoraggio

Pubblicato il terzo volume della ricerca che mette a confronto le performance dei principali mezzi di informazione in 18 Paesi del mondo attraverso la misurazione di 30 indicatori empirici legati al ruolo dei media nelle democrazie. Appuntamento online alle 15.

Mercoledì 16 marzo, alla 15, webinar di presentazione dei risultati del terzo volume della ricerca internazionale 'Media for Democracy Monitor', coordinato dal Dipartimento di Studi di Comunicazione dell'Università di Salisburgo, cui partecipa, fra gli altri atenei, anche l'Università La Sapienza di Roma.



Il progetto mette a confronto le prestazioni dei principali mezzi di informazione in 18 paesi del mondo, attraverso la misurazione di 30 indicatori empirici legati al ruolo dei media nelle democrazie.



«I risultati – anticipano i ricercatori – mostrano come il consumo dei mezzi di informazione tradizionale, tra quelli individuati come i maggiori riferimenti dell'opinione pubblica nei Paesi oggetto di analisi, soffra meno di quanto il senso comune potrebbe suggerire la grande varietà di distrazioni digitali, e confermano il proprio ruolo indispensabile nella lotta contro la disinformazione».



È possibile partecipare alla presentazione registrandosi a questo link.