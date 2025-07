La locandina della campagna del Gruppo Mediaset

04 Lug 2025

Mediaset lancia la campagna ‘La verità conta. Conta fino a 10’ per un’informazione responsabile

L’iniziativa contro le fake news si svolgerà dal 6 al 12 luglio 2025 sulle reti televisive e social del Gruppo.

«Dal 6 al 12 luglio 2025, Mediaset promuove una nuova campagna per un’informazione responsabile e contro la diffusione delle fake news». Lo si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del Gruppo Mediaset.



La nota prosegue: «In un’epoca in cui le notizie circolano in tempo reale, spesso guidate da reazioni emotive e da una condivisione istintiva, Mediaset lancia una campagna crossmediale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di verificare le informazioni prima di diffonderle. Le notizie false si diffondono con rapidità e coinvolgono tutti — anche in buona fede — con possibili conseguenze negative sulla società e sul dibattito pubblico».



Il Gruppo Mediaset evidenzia che, «con il claim “La verità conta, conta fino a 10!”, la campagna invita a fermarsi prima di condividere una notizia: bastano pochi secondi per verificare una fonte, controllare una data, leggere oltre il titolo e affidarsi a testate credibili. Condividere responsabilmente è un gesto di rispetto verso gli altri e verso la verità. La campagna – si conclude la nota - sarà trasmessa sulle reti televisive e social del Gruppo Mediaset, in radio e sul sito dedicato www.mediasetperilfuturo.it, come parte integrante del progetto Mediaset ha a cuore il futuro, volto a promuovere una cittadinanza più consapevole e informata». (anc)