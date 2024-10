Un momento della conferenza stampa

08 Ott 2024

Migranti, presentata in Fnsi la decima edizione del Festival Sabir

La rassegna si svolgerà dal 10 al 13 ottobre presso la Città dell’Altra Economia a Roma

Si è tenuta nella mattinata di martedì 8 ottobre 2024, nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Festival Sabir, che si terrà a Roma, dal 10 al 13 ottobre, presso la Città dell’Altra Economia, all’interno del Campo Boario dell’ex-Mattatoio, in Largo Dino Frisullo. Il Festival Sabir, nato nel 2014 ad un anno dalla strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, è promosso da Arci insieme a Caritas Italiana, Acli e Cgil, con la collaborazione di Asgi, Carta di Roma, Ucca, Arcs, A Buon Diritto, Unire e Altreconomia e con il patrocinio del Comune di Roma, Università di Roma Tre, Rai per la Sostenibilità Esg e la media partnership della Tgr Lazio, Rai Radio 3 e della Dire, Agenzia di stampa nazionale.



«Il Festival Sabir - hanno affermato i promotori nel corso della conferenza stampa - approda a Roma con l’obiettivo di rilanciare il dialogo tra le forze sociali dei Paesi del Mediterraneo, rafforzando i legami tra chi vive sulla sponda nord e chi vive a sud e ad est. Un dialogo da contrapporre alla politica dei muri e del neo colonialismo che stanno perseguendo i governi dell’Ue, abdicando alla civiltà giuridica europea e alla tradizione dei diritti umani che ha caratterizzato il dopo guerra nel nostro continente».



Nelle giornate del Festival Sabir si alterneranno incontri, formazioni, seminari e convegni internazionali, e vedranno la presenza di oltre 60 reti associative e movimenti, centinaia di attivisti e ospiti provenienti da Libano, Palestina, Tunisia e da molti Paesi europei.



Grande spazio anche agli eventi culturali, con mostre, installazioni, presentazioni di libri, cinema e musica. Una selezione di incontri sarà a cura di Christian Raimo. Le serate del Festival saranno invece animate dalla musica live, con i concerti curati da Roma Incontra il Mondo, lo storico progetto di Arci Roma nato trent’anni fa, nel 1994.



Tra le novità di questa edizione Sabir Teens, il programma per ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni, per accogliere le richieste di aiuto che sempre più frequentemente arrivano dalle nuove generazioni sulla necessità di educare alla salute mentale e al benessere psicosociale.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito web del Festival Sabir.