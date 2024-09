La locandina dell'evento

25 Set 2024

Caivano, il 1° ottobre ‘La Partita della Parità e del Rispetto’

L’iniziativa è stata promossa da Amnesty International Italia, Usigrai, Associazione Italiana Calciatori, Assist, Sport4society e Uisp, insieme con Fondazione con il Sud, le associazioni di Caivano, Uisp e Libera Campania con il patrocinio della Fnsi.

Martedì 1° ottobre 2024 dalle 10:30 alle 13, nei campi sportivi realizzati grazie al progetto ‘La bellezza necessaria’ nell'area sportiva di Parco Verde, viale Rosa a Caivano, si terrà ‘La Partita della Parità e del Rispetto’.



L'iniziativa, riferisce l’Adnkronos martedì 24 settembre 2024, punterà i riflettori sulla necessità di legalità, di parità di genere, di inclusione e di interventi di rigenerazione urbana da parte delle istituzioni, che siano continuativi nel tempo e permanenti, nella logica della coprogrammazione e coprogettazione con le organizzazioni sociali del territorio.



Per questo le associazioni nazionali promotrici dell'iniziativa (Amnesty International Italia, Usigrai, AIC-Associazione Italiana Calciatori, Assist-Associazione Nazionale Atlete; Sport4society e Uisp, con il patrocinio della Fnsi) hanno unito le loro forze a quelle di Fondazione con il Sud, alle associazioni di Caivano, a Uisp e Libera Campania. La manifestazione è inserita all'interno della campagna ''Un'altra partita. Comunità in campo'' promossa da Acri, l'associazione delle Fondazioni di origine bancaria, in occasione della dodicesima Giornata Europea delle Fondazioni. Scenderanno in campo la squadra dei ragazzi e delle ragazze di Caivano, la squadra dei giornalisti Rai e quella dei rappresentanti delle organizzazioni sociali coinvolte, con personaggi dello sport e dello spettacolo.