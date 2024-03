Un momento della premiazione (Foto: Sauro Sorana)

14 Mar 2024

Milano, consegnati i premi Minotti 2023. Costante ai giovani vincitori: «Voi il miglior antidoto ai pericoli dell'IA»

I tre riconoscimenti sono andati a Daniele Bellocchio (Carta stampata), Viola Serena Stefanello (Web scritto), Gabriele D'Angelo (Tv, radio e video web). Assegnate, all'unanimità, anche sei menzioni speciali.

«Con grande dedizione e grande fatica Federazione nazionale della Stampa italiana, Associazione Lombarda dei giornalisti e la famiglia di Rossella continuano pervicacemente a finanziare questo premio per una ragione semplice: perché voi siete il futuro del giornalismo. Mi piacerebbe che tutti voi foste iscritti al sindacato, che è la casa comune dei giornalisti e il luogo dove si creano e si difendono i diritti dei giornalisti». Così Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, aprendo, giovedì 14 marzo 2024, a Milano, la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio dedicato alla memoria della collega Rossella Minotti.



«L'importanza di investire sui giovani – ha aggiunto rivolta ai partecipanti al concorso – è anche la forza con cui l'informazione tutta deve guardare avanti e superare delle sfide difficili, forse esiziali, per il nostro mondo, come quelle poste dall'intelligenza artificiale. Ecco, voi siete il miglior antidoto ai pericoli insiti nell'arrivo dell'intelligenza artificiale, perché siete giovani, siete curiosi, mettete a disposizione delle vostre testate la vostra intraprendenza».



Introdotti dal presidente Alg, Paolo Perucchini, alla cerimonia sono intervenuti anche Edmondo Rho, marito di Rossella Minotti e presidente della giuria del premio; Domenico Affinito, segretario aggiunto vicario della Fnsi; Angelo Baiguini, vicepresidente del Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti; Sandro Neri (responsabile QN Economia, già direttore del Giorno); Venanzio Postiglione (vicedirettore del Corriere della Sera); Daniela Stigliano, consigliera dell'Alg, che ha letto un messaggio di Andrea Nicastro, presidente dell'associazione Alumni Awt.



Sono stati 59 i cronisti under 35 che hanno partecipato alla quarta edizione del premio dedicato a Rossella Minotti. I tre riconoscimenti sono andati a Daniele Bellocchio (Carta stampata), Viola Serena Stefanello (Web scritto), Gabriele D'Angelo (Tv, radio e video web). La giuria ha anche assegnato, all'unanimità, sei menzioni speciali: a Edoardo Anziano, Nicola Baroni, Alice Facchini, Francesco Ferasin, Cristiana Mastronicola e Valentina Panetta.