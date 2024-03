Un momento della cerimonia di consegna della scorsa edizione del premio Cigana (Foto: @CircoloStampaPordenone)

13 Mar 2024

Premio Simona Cigana, aperte le iscrizioni alla XV edizione

Possono partecipare i servizi pubblicati su testate giornalistiche italiane ed estere tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

È in corso la 15ª edizione del concorso giornalistico annuale, nazionale, multimediale e multilingue “Premio Simona Cigana”. Possono partecipare a questa kermesse i servizi pubblicati su testate giornalistiche italiane ed estere tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.



Il Circolo della Stampa di Pordenone, ideatore e organizzatore, rinnova l’invito ai giornalisti a presentare (e al pubblico a segnalare) servizi dedicati in tutto o in parte al Friuli Venezia Giulia in chiave locale, regionale, nazionale, internazionale, classificabili nelle cinque “Categorie” concorsuali: Inchiesta, Sport, Artigianato, Infortunistica sul lavoro, Avianese.



Il concorso è dedicato alla memoria di Simona Cigana: nella sua breve vita (1976-2007), la giornalista avianese seppe esprimere una mentalità aperta al mondo, senza mai perdere il collegamento con la realtà del proprio territorio di appartenenza.



Il concorso è patrocinato, tra gli altri, dall’Ordine dei giornalisti e da Assostampa del Friuli Venezia Giulia, nonché dalla Giunta e dal Consiglio della Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul premio Simona Cigana sono disponibili sul sito web del Circolo della Stampa di Pordenone.