Mario Carosi nel 2014 (Foto: Facebook)

19 Ago 2024

Morte di Mario Carosi, il cordoglio di Stampa Romana

Storico direttore dell'Assostampa, «figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, è stato un punto di riferimento per migliaia di giornalisti e giornaliste», ricorda il sindacato regionale.

«Ci ha lasciato a 87 anni, Mario Carosi, storico direttore dell'Associazione Stampa Romana. Figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, Carosi, in qualità di direttore dell'Asr, è stato un punto di riferimento per migliaia di giornalisti e giornaliste». Così l'Assostampa Romana in una nota pubblicata martedì 13 agosto 2024 sul proprio sito web.



«Per più di quaranta anni – prosegue il sindacato regionale – Carosi ha guidato l'Associazione con passione e competenza, attraversando le numerose sfide e le profonde trasformazioni nel mondo dell'informazione. Lascerà un vuoto incolmabile nel sindacato anche per la sua umanità e generosità. Alla famiglia di Mario, le più affettuose condoglianze dell'Associazione».