Lutto | 26 Mar 2020 CONDIVIDI:

Morto a 48 anni Massimo Vincenzi, ex caporedattore di Repubblica

Ex vicedirettore della Stampa, ha lavorato anche alla Gazzetta di Mantova dal 1993 al '99 ed è stato responsabile del coordinamento delle grandi iniziative sportive dei giornali locali del Gruppo Espresso. Il ricordo di Gianluca Moresco sul sito web del quotidiano diretto da Carlo Verdelli.

Il giornalista Massimo Vincenzi (Foto: gazzettadimantova.gelocal.it)

È morto oggi, giovedì 26 marzo, a Roma, Massimo Vincenzi, 48 anni, ricoverato da giorni per una polmonite all'ospedale Santo Spirito. Ex vicedirettore della Stampa è stato anche caporedattore centrale di Repubblica, che gli rende omaggio pubblicando online un ricordo di Gianluca Moresco. "Un pezzo unico di questo nostro piccolo mondo di redazione", scrive. "Un esempio di quanto si possa amare il mestiere del giornalista".



Mantovano di origini, ha lavorato alla Gazzetta di Mantova dal 1993 al '99, è stato responsabile del coordinamento delle grandi iniziative sportive dei giornali locali del Gruppo Espresso a Pavia, per poi arrivare a Repubblica e successivamente alla Stampa.



Ai familiari, agli amici e ai colleghi di Massimo Vincenzi le condoglianze della Federazione nazionale della Stampa italiana.