Il giornalista Antonio Mangano

05 Apr 2022

Morto a Bari Antonio Mangano, una vita alla Gazzetta del Mezzogiorno

Punto di riferimento per generazioni di colleghi e maestro nella conduzione della "macchina" giornale, da redattore capo è stato per anni il responsabile della prima pagina del quotidiano, di cui è stato anche vice direttore. Aveva 87 anni.

È morto a Bari, all'età di 87 anni, il collega Antonio Mangano, una vita professionale a "La Gazzetta del Mezzogiorno" di cui è stato anche vice direttore. Per molte generazioni di giornalisti, "Tonino", come veniva fraternamente chiamato da tutti, è stato punto di riferimento e un maestro impareggiabile nella conduzione della "macchina" giornale.



Da redattore capo è stato per anni il responsabile della prima pagina, la "vetrina" del quotidiano, che confezionava con intelligenza e intensità, ad iniziare dai titoli. Una lezione quotidiana con cui trasmetteva la passione per un mestiere di cui era innamorato. I tanti colleghi che si sono formati alla sua scuola di giornalismo e umanità ne serberanno un profondo e grato ricordo.



Al figlio Marco, collega giornalista, e ai familiari, le condoglianze della Fnsi.