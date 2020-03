Lutto | 08 Mar 2020 CONDIVIDI:

Morto a Roma Giancarlo Aresta. Il cordoglio della Fnsi

Classe 1945, giornalista professionista, docente universitario e direttore della casa editrice De Donato, per lunghi anni ha rivestito ruoli di responsabilità nella cooperativa editrice de "il manifesto". In prima linea per il pluralismo e la libertà di stampa, è stato un autorevole dirigente politico.

È morto a Roma nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo Giancarlo Aresta, giornalista professionista, da sempre vicino al quotidiano "il manifesto",parte importante della vita del giornale e per lunghi anni con ruoli di responsabilità nella cooperativa editrice.



Nato a Terlizzi (Bari) il 7 maggio 1945, docente universitario e direttore della casa editrice De Donato, Aresta è stato un autorevole dirigente del Pci a Bari fino alla svolta. In prima linea per il pluralismo e la libertà di stampa, è anche stato fra i dirigenti di Mediacoop, l'organizzazione nata per rappresentare le testate in cooperativa.



Alla moglie Alba e alle figlie Marinella e Francesca le condoglianze della Federazione nazionale della Stampa italiana.