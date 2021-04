Lutto | 19 Apr 2021 CONDIVIDI:

Morto a Roma Luigi Covatta, storico esponente socialista e direttore di Mondoperaio

Ex parlamentare ed ex sottosegretario, scrittore e giornalista, dal 2009 era alla guida della rivista fondata da Pietro Nenni. Intellettuale e prolifico scrittore, ha anche collaborato con i principali quotidiani italiani.

Luigi Covatta nel 2017 (Foto: Partito Socialista Italiano via YouTube)

È morto a Roma, il 18 aprile 2021, a quasi 78 anni, l'ex parlamentare ed ex sottosegretario Luigi Covatta, dal 2009 direttore di 'Mondoperaio', la rivista culturale socialista fondata da Pietro Nenni. Politico di lungo corso, dopo la fine del Psi, Covatta ha svolto un'intensa attività da scrittore e giornalista. Nel 2018 era stato tra i soci fondatori della Fondazione Socialismo, che dal 2019 aveva acquisito la proprietà del mensile 'Mondoperaio'.



Nato a Forio d'Ischia il 15 maggio 1943, l'attività politica di Covatta inizia da giovanissimo. Come intellettuale arrivò alla direzione del Centro Studi del Psi, che contribuì all'elaborazione ideale e programmatica del nuovo corso socialista impresso dal segretario Bettino Craxi nella seconda metà degli anni '70. Dal 1979 al 1994 fu prima deputato e poi senatore per il Partito socialista; sottosegretario alla Pubblica istruzione e ai Beni culturali in diversi governi; vicepresidente della commissione parlamentare per le Riforme Istituzionali; presidente della commissione Lavoro del Senato.



Come giornalista ha svolto una intensa attività collaborando, fra gli altri, a La Repubblica, Il Mattino, L'Italia, Avanti!, Il Corriere della Sera, Il Riformista. « Da oggi tutti noi siamo un po' più soli, senza la voce libera e controcorrente del nostro Gigi. Ci mancherà. Addio Gigi», si legge sul sito web di Mondoperaio.



Ai familiari, ai colleghi e agli amici che hanno potuto conoscere e apprezzare Luigi Covatta la vicinanza della Federazione nazionale della Stampa italiana.