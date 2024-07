Osservatorio Agcom: la crisi dell'editoria continua anche nel 2024

26 Lug 2024

Il rapporto, relativo ai primi tre mesi dell’anno, evidenzia un calo del 9,1% delle copie dei giornali vendute.

La crisi dell'editoria quotidiana è confermata anche dai dati relativi al primo trimestre dell'anno. In media, nel periodo gennaio-marzo 2024 giornalmente, sono state vendute 1,32 milioni di copie, in flessione su base annua del 9,1% e del 31,8% rispetto al 2020. Emerge dall'Osservatorio Agcom sulle Comunicazioni relativo ai primi tre mesi dell'anno.



Suddividendo la distribuzione tra testate nazionali e locali, con riferimento al periodo 2020-2024, le vendite si sono ridotte in misura equivalente (31,7% le prime e 31,9% le seconde), mentre nel confronto con il primo trimestre 2023 i quotidiani locali hanno registrato una riduzione leggermente maggiore rispetto a quelli nazionali (-9,7% vs -8,6%).



Le copie vendute giornalmente in formato cartaceo (1,13 milioni) su base annua si sono ridotte del 9,3% (risultavano pari a 1,24 milioni nel 2023) e del 35,4% rispetto al 2020 (quando ne venivano vendute giornalmente 1,75 milioni di copie).



I quotidiani venduti in formato digitale continuano a non incontrare il favore del mercato: non hanno registrato variazioni di particolare rilievo su base annua, e con una media di circa 190mila copie giornaliere nel 2024 la crescita è pari all'1,7% nell'intero periodo.



La vendita di copie digitali è maggiormente concentrata rispetto a quella cartacea: nel 2024 le prime cinque testate del segmento digitale ("Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Sole 24Ore", "Il Fatto quotidiano" e "La Stampa"), infatti, rappresentano il 60,2% delle copie complessivamente vendute. Il corrispondente valore per la versione cartacea (in questo caso i primi cinque quotidiani sono il "Corriere della Sera", "La Repubblica", "La Gazzetta dello Sport", "La Stampa" e "Avvenire") è invece pari al 33,8%.



In relazione ai diversi generi editoriali, i principali cinque quotidiani a diffusione nazionale considerati "generalisti" (in ordine di diffusione: "Corriere della Sera", "La Repubblica", "La Stampa", "Avvenire" e "Il Messaggero"), nei primi mesi del 2024 hanno registrato una flessione nella vendita di copie cartacee pari all' 8,3% rispetto ai corrispondenti volumi del 2023 (tale flessione si amplia al 37,6% con riferimento al 2020) ma, allo stesso tempo, hanno registrato una crescita contenuta nella vendita giornaliera di copie in formato digitale (+1,3% su base annua e +18,3% nell'intero periodo). Va osservato che tutte le altre categorie individuate ("altri quotidiani nazionali generalisti", "testate a diffusione regionale o pluriregionale", "quotidiani di informazione economica" e quelli "sportivi") hanno registrato su base annua una riduzione nella vendita di copie digitali (in media del 14,5%).



L'analisi per gruppi editoriali in termini di copie complessivamente vendute vede, nel primo trimestre 2024, Cairo/RCS quale principale player sul mercato (18,5% che include Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport), seguito da Gedi con il 14,8% (il dato comprende, al 31 marzo, 6 testate tra cui "La Repubblica" e "La Stampa"), da Caltagirone Editore ("Il Messaggero", "Il Mattino" e altre tre testate) e Monrif Group (che sotto il marchio "QN-Quotidiano Nazionale" comprende, stante i dati censiti da ADS, "Il Resto del Carlino", "Il Giorno", "La Nazione") rispettivamente con il 9,3% e l'8,0%.



In riferimento all'andamento delle vendite complessive (in formato cartaceo e digitale), negli ultimi 12 mesi (aprile 2023-marzo 2024) quelle del Corriere della Sera (64,0 milioni di copie) sono risultate superiori alla somma delle vendite delle altre due principali testate generaliste ("La Repubblica" e "La Stampa"), pari a 61,6 milioni. Pertanto, il "Corriere della Sera" risulta la principale testata con il 12,7%, seguita da "La Repubblica" (7,2%), "La Gazzetta dello Sport" (5,8%) e "La Stampa" (5,1%). (Ansa, 26 luglio 2024).



PER APPROFONDIRE

Di seguito è possibile scaricare l’Osservatorio sulle comunicazioni dell’Agcom in formato pdf.