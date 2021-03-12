CERCA
La sede del ministero dell’Interno (Foto: interno.gov.it)
Osservatorio Cronisti Minacciati 13 Nov 2025

Osservatorio cronisti minacciati, Fnsi con Odg: «Urgente introdurre aggravante per i reati contro i giornalisti»

Il tavolo si è riunito presso il ministro dell'Interno mercoledì 12 novembre 2025.

Il recente attentato a Sigfrido Ranucci, le violenze in piazza a Udine contro i cronisti, l'assoluzione di Mimmo Rubio dalla querela temeraria di un senatore. Sono solo gli ultimi episodi che descrivono il preoccupante quadro contro la sicurezza dei giornalisti che Federazione nazionale Stampa italiana e Ordine dei Giornalisti hanno rappresentato al tavolo dell'Osservatorio cronisti minacciati riunitosi presso il ministro dell'Interno mercoledì 12 novembre 2025. Del resto i numeri parlano chiaro, i cronisti sotto scorta armata sono arrivati a 29, con un incremento che supera il 10% negli ultimi 2 anni. Il presidente e il segretario aggiunto della Fnsi, Vittorio di Trapani e Claudio Silvestri, e il presidente e la segretaria dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli e Paola Spadari, hanno sottolineato al ministro Matteo Piantedosi che la solidarietà non basta più: serve passare ad atti concreti.

È urgente introdurre una aggravante per i reati contro gli operatori dell'informazione. Esattamente come avviene per altre categorie che rappresentano un bene pubblico. Allo stesso tempo serve recepire la Direttiva Anti-Slapp, ma senza limitarsi alle querele transnazionali. Sarebbe una presa in giro per non punire chi molesta i giornalisti con denunce infondate.

Da parte del ministro Piantedosi è stata espressa piena disponibilità ad approfondire la possibilità di introdurre una aggravante per i reati commessi ai danni dei giornalisti.

In merito alle cosiddette “querele temerarie”, il titolare del Viminale si è riservato delle ulteriori valutazioni tecniche facendo presente che tuttavia si tratta di un tema non di stretta competenza del Ministero dell’Interno.

