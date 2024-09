Una riunione dell’Osservatorio sui cronisti minacciati (Foto: sindacatogiornalisti.it)

Sicurezza dei giornalisti, il 9 e il 10 ottobre workshop a Napoli

Il corso, che si articolerà in tre moduli ognuno dei quali darà diritto a tre crediti formativi, è organizzato da Obct, Efj, Fnsi e Sugc e muove dalle esigenze specifiche che il giornalismo che si occupa di crimine organizzato matura a causa dell’alto livello di rischio che affronta.

È in programma a Napoli nella sede del Sindacato Unitario Giornalisti Campania (vico Monteleone 12) il 9 e il 10 ottobre 2024 un workshop sulla sicurezza dei giornalisti, organizzato da Obct (Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa), Efj (European Federation of Journalists), Fnsi e Sugc.



Il seminario muove dalle esigenze specifiche che il giornalismo che si occupa di crimine organizzato matura a causa dell’alto livello di rischio che affronta. Gli elementi specifici della formazione comprendono principi di pianificazione del lavoro sul campo, mitigazione dei rischi e protezione fisica delle persone, sicurezza delle comunicazioni e dei profili digitali. Questa proposta formativa si sviluppa in continuità con la missione che il consorzio europeo Media Freedom Rapid Response (Mfrr) ha svolto in Italia e alla luce delle violazioni alla libertà di stampa raccolte dalla piattaforma Mapping Media Freedom (Mmf).



Il workshop è articolato in tre moduli, ognuno dei quali darà diritto a 3 crediti formativi. Per partecipare a ciascun modulo è necessario iscriversi sulla piattaforma della formazione dei giornalisti.



Di seguito il programma completo:



9 ottobre (14:00 – 17:30) – Sicurezza fisica e pianificazione del lavoro sul campo.

Saluti: Geppina Landolfo, segretaria Sugc, Vittorio di Trapani, presidente Fnsi, Claudio Silvestri, segretario aggiunto Fnsi.

Formatori: Claudio Loiodice, Gen. Antonio Basilicata, Dimitri Bettoni.



10 ottobre (9:30-13:00) – Cybersecurity.

Formatore: Pierluigi Paganini.



10 ottobre (14:00-17:30) – Strumenti di sicurezza digitale per il giornalismo.

Formatore: Raffaele Angius.