20 Set 2024

'Giornalismo di guerra: dalla linea del fronte al racconto veritiero dei conflitti', l'8 novembre corso a Cassino

L’appuntamento è fissato per le 9:30 presso l’Aula Magna del Palazzo degli Studi dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Il seminario darà diritto a sei crediti formativi deontologici.

‘Voci dalla trincea. Giornalismo di guerra: dalla linea del fronte al racconto veritiero dei conflitti’: è questo il titolo del corso gratuito di formazione, organizzato dalla Federazione nazionale della Stampa italiana in collaborazione con ForMedia, in programma nell’Aula Magna del Palazzo degli Studi dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale (Campus Universitario, viale dell’Università, Cassino) venerdì 8 novembre 2024.



Il seminario si propone di analizzare le tante sfaccettature dell'aspetto forse più difficile e pericoloso di un mestiere che nel racconto delle guerre si trova spesso ad essere punto di incontro fra cronaca e storia.



Il corso, che si svolgerà in presenza dalle 9:30 alle 13:30 e darà diritto ai partecipanti sei crediti deontologici, si strutturerà attraverso le seguenti relazioni:



Giampaolo Cadalanu (giornalista): L’inviato al fronte e l’analista internazionale, dalla testimonianza alla comprensione;

Pietro Suber (giornalista): Il racconto dei conflitti e l'importanza della salvaguardia della memoria;

Fabio Angelicchio (giornalista): Guerra in Ucraina, (tante) fake news e propaganda, monitoraggio della disinformazione, quali sono e come si diffondono;

Laura Silvia Battaglia (giornalista): Guerre e processi di disumanizzazione;

Nico Piro (giornalista): Il marketing della guerra;

Stefano Polli (giornalista): Il servizio giornalistico delle agenzie di stampa, l’aggiornamento continuo;

Luca Riccardi (Ordinario di Storia delle relazioni internazionali presso Università di Cassino e del Lazio Meridionale):| Tra storia politica e diplomazia in merito alle relazioni con il Medio Oriente.



A moderare l’incontro sarà Tommaso Polidoro, consigliere nazionale della Fnsi. Per partecipare è necessario iscriversi online sulla piattaforma della formazione per i giornalisti.