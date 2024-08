Il simbolo della X edizione del Dig Festival (Foto: dig-awards.org)

30 Ago 2024

Modena, #ComeTiSenti al Dig Festival il 20 settembre

Il corso di formazione affronterà l’argomento dello stato della salute mentale di chi fa giornalismo in Italia.

Uno dei più importanti festival di giornalismo in Italia, il Dig Festival di Modena, ospiterà quest’anno una formazione sulla salute mentale nel giornalismo e sul progetto #ComeTiSenti. Il panel, che si terrà venerdì 20 settembre 2024 dalle 14 alle 16 in via San Geminiano 3, a Modena, fa parte delle Dig Academy, il programma di alta formazione con professionisti e professioniste di primo piano: a intervenire saranno Alice Facchini (giornalista freelance coordinatrice del progetto #ComeTiSenti), Pier Paolo Pedriali (presidente dell’Associazione stampa modenese) e Caterina Malavenda (avvocato e giornalista).



Nel panel si parlerà dello stato della salute mentale di chi fa giornalismo in Italia, un tema tabù e raramente trattato. I fattori maggiormente impattanti sono l’instabilità e la precarietà, i compensi troppo bassi, il fatto di rimanere sempre connessi e reperibili, e i ritmi frenetici. Per questo diversi professionisti lasciano il giornalismo, una sconfitta non solo personale ma della professione, e in fin dei conti della società tutta. Il tema sarà affrontato a partire dai risultati del progetto #ComeTiSenti: giornalisti mai più senza rete, promosso dall’associazione Irpi insieme a Fnsi, Casagit e Ordine dei giornalisti, con l’obiettivo di informare e creare consapevolezza, provando anche a fornire risposte ai bisogni emersi e strumenti per affrontare le difficoltà. Nel corso del workshop verrà affrontato anche il tema delle querele temerarie e i più recenti sviluppi legati alla riforma della giustizia.



Grazie al patrocinio dell’Ordine dei giornalisti Emilia-Romagna e della Fondazione Ordine Giornalisti Emilia-Romagna, i seminari che si terranno al Dig festival dal 18 al 22 settembre offrono crediti validi per la formazione continua. Le giornaliste e i giornalisti interessati all’ottenimento dei crediti possono iscriversi già da ora sulla piattaforma formazionegiornalisti.it.



PER APPROFONDIRE

Il programma completo dei workshop di Dig Festival 2024 è consultabile a questo link.