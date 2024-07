La locandina della giornata di formazione

25 Lug 2024

Violenza alle donne e rappresentazioni di genere sui media: il 3 settembre due seminari a Stintino

I corsi di formazione, ognuno dei quali darà diritto a cinque crediti deontologici, si svolgeranno nel Museo della Tonnara nel comune in provincia di Sassari.

Sono in programma per il pomeriggio di martedì 3 settembre 2024, presso il Museo della Tonnara di Stintino (SS), due corsi di formazione a cura di Osservatorio Step - Ricerca e Formazione e di GiULiA Giornaliste.



Il primo seminario, dal titolo ‘Stereotipo e pregiudizio: Il racconto giornalistico della violenza alle donne’, è in programma dalle 14 alle 17:30 e sarà moderato da Maria Francesca Fantato, del direttivo dell’Associazione NoiDonne2005. I saluti iniziali saranno di Rita Vallebella (sindaca di Stintino), Esmeralda Ughi (direttrice del Museo della Tonnara), Flaminia Saccà (presidente dell’Osservatorio Step – Ricerca e Informazione), Serena Bersani (presidente GiULiA Giornaliste) e Simonetta Selloni (presidente Associazione stampa Sarda). Le relazioni saranno a cura di Flaminia Saccà (Sapienza Università di Roma e Presidente dell’Osservatorio Step), Silvia Garambois (già Presidente GiULiA e cabina di regia Osservatorio), Fabrizia Giuliani (Sapienza Università di Roma e Ricercatrice Senior dell’Osservatorio Step), Luca Massidda (Università degli Studi della Tuscia e Ricercatore Senior dell’Osservatorio Step), Rosalba Belmonte (Università della Tuscia, Ricercatrice dell’Osservatorio Step) e Lucia Pelle (Sapienza Università di Roma).



Il secondo corso di formazione si intitola ‘Le rappresentazioni di genere nei media italiani’ e si svolgerà dalla 17:30 alle 20, con i saluti iniziali da remoto di Elisabetta Cosci (presidente Cpo Ordine dei giornalisti), Mara Pedrabissi (presidente Cpo Fnsi), Caterina De Roberto (vice coordinatrice GiULiA Giornaliste Sardegna) e Vannalisa Manca (Consigliera Odg Sardegna). Le relazioni, coordinate da Rossella Porcheddu (giornalista e resp. Progettazione Fondazione di Sardegna Relazioni), saranno di Roberta Balzotti, (coordinatrice Cpo Usigrai), Vannalisa Manca, Milena Meo (Università degli Studi di Messina), Antonio Tramontana (Università degli Studi di Messina) e Caterina De Roberto.



Ognuno dei due corsi darà diritto a cinque crediti deontologici ai giornalisti che parteciperanno dopo essersi registrati sulla piattaforma della formazione.