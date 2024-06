Giornalisti al lavoro (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Giu 2024

'L'informazione strumento per la prevenzione delle dipendenze': il 21 giugno corso di formazione a Roma

Il seminario, organizzato in collaborazione con ForMedia e con il Dipartimento per le politiche antidroga di palazzo Chigi, darà diritto a quattro crediti. Appuntamento dalle 9.30 alle 13.30 nella sala Parlamentino della presidenza del Consiglio dei ministri (via della Panetteria, 18).

Si intitola 'L'informazione come studio del dovere e come strumento per la prevenzione delle dipendenze' il corso di formazione in programma venerdì 21 giugno 2024 a Roma, dalle 9.30 alle 13.30, nella sala Parlamentino della presidenza del Consiglio dei ministri in via della Panetteria, 18.



Il seminario, organizzato in collaborazione con ForMedia e con il Dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio, ha lo scopo di riunire esperti del settore e giornalisti per accendere i riflettori sul complesso mondo delle dipendenze, sulle quali è necessario fare formazione, comunicazione e prevenzione.



Fra i relatori previsti: Andrea Zapparoli (coordinatore del Servizio Osservatorio rapporti internazionali del Dipartimento per le politiche antidroga), Carlo Alessandro Locatelli (direttore del Centro antiveleni dell'Irccs di Pavia), Elisabetta Simeoni (coordinatrice dell'Ufficio tecnico - scientifico e Affari generali del Dipartimento antidroga), Sabina Strano Rossi (docente Dipartimento di sicurezza e bioetica Università Sacro Cuore) e il vicedirettore dell'Ansa Stefano Polli. Modera l'incontro Tommaso Polidoro, consigliere nazionale della Fnsi.



Ai giornalisti che si iscrivono tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it andranno quattro crediti.