La homepage del sito web della Scuola di formazione (safetyforjournalists.org)

27 Ago 2024

A Salonicco dal 16 al 20 settembre la Scuola internazionale di formazione sulla sicurezza per giornalisti

Nei due giorni successivi è in programma la conferenza internazionale “Safeguarding Journalists: Mapping the Field - Ensuring Safety in Critical Moments”. Entrambi gli eventi sono parte delle attività del capitolo nazionale greco della campagna del Consiglio d'Europa “Journalists Matter”.

Il Centro internazionale di formazione per la sicurezza dei giornalisti e dei professionisti dei media, sotto la responsabilità scientifica del Peace Journalism Lab della Scuola di giornalismo e comunicazioni di massa dell'Università Aristotele di Salonicco, con il sostegno della Cattedra Jean Monnet per la Diplomazia Pubblica dell'Unione Europea e il Centro multinazionale ellenico di formazione per le operazioni di sostegno alla pace, organizzano dal 16 al 20 settembre 2024 la scuola internazionale annuale di formazione sulla sicurezza per giornalisti.



Verrà affrontata la copertura di conflitti, guerre e crisi, nonché la copertura fisica e digitale questioni di sicurezza con cui si confrontano i giornalisti di tutto il mondo.



L’obiettivo della formazione è fornire ai giornalisti le competenze adeguate per affrontare le sfide che devono affrontare in circostanze minacciose, stabilendo la loro capacità di fornire al mondo notizie affidabili.



Peace Journalism Lab, in quanto membro dell'Academic Impact Network delle Nazioni Unite e organizzazione responsabile dell'integrità scientifica della formazione, riconosce l'importanza di riferire sui conflitti contemporanei e prevede di integrare la promozione dei principi del giornalismo pacifico negli obiettivi della formazione. Il curriculum coprirà due diverse sezioni, una dedicata alla formazione teorica e l'altra che fornirà una formazione intensiva sul campo.



La scuola di formazione sarà seguita da una conferenza internazionale di due giorni (21 e 22 settembre 2024) sulla sicurezza dei giornalisti, dal titolo “Safeguarding Journalists: Mapping the Field - Ensuring Safety in Critical Moments”. Questa conferenza fornirà una piattaforma per affrontare la miriade di sfide che i giornalisti devono affrontare in tutto il mondo ed esplorerà misure strategiche per migliorare la loro sicurezza sostenendo al tempo stesso i principi del giornalismo indipendente e affidabile.





Entrambi gli eventi sono parte delle attività del capitolo nazionale greco della campagna del Consiglio d'Europa “Journalists Matter”.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sulla scuola di formazione e il form per iscriversi sono disponibili a questo link.