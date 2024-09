La sede dell'Assostampa Sicilia a Palermo (Foto: assostampasicilia.it)

18 Set 2024

'Diritti, contratto e precariato: dignità del lavoro e welfare per i giornalisti', il 3 ottobre corso di formazione a Palermo

All'incontro, che dà diritto a 6 crediti deontologici, partecipano come relatori i vertici di Fnsi, Cnog, Inpgi, Casagit e Fondo di previdenza complementare. Appuntamento dalle 9.30 alle 13.30 nella sede di Assostampa Sicilia.

I vertici degli enti della categoria a Palermo, nella sede di Assostampa Sicilia, per un corso di formazione. L'appuntamento è per giovedì 3 ottobre 2024, dalle 9.30 alle 13.30. 'Diritti, contratto e precariato: dignità del lavoro e welfare per i giornalisti' è il titolo del seminario, al quale è possibile iscriversi tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it (qui il link diretto).



La partecipazione darà diritto a 6 crediti formativi deontologici; 52 i posti disponibili.



Il corso fornirà ai partecipanti, oltre a una descrizione delle attività e dei compiti dei principali istituti della categoria, una dettagliata analisi dei servizi offerti ai giornalisti, dei diritti e dei doveri di ciascun iscritto, dei vantaggi offerti dall'adesione al sistema di welfare giornalistico. Particolare attenzione sarà posta agli aspetti normativi e deontologici.



I relatori previsti sono Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; Tiziana Tavella, coordinatrice della Commissione nazionale lavoro autonomo della Fnsi; Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi; Roberto Ginex, presidente Inpgi; Mattia Motta, vicepresidente Inpgi; Gianfranco Giuliani, presidente Casagit; Gianfranco Summo, vicepresidente Casagit; Alessia Marani, presidente del Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani.



Modera: Gianluca Caltanissetta, segretario provinciale di Assostampa Palermo.