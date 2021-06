La locandina di presentazione del premio dedicato a Daphne Caruana Galizia (Foto: @Europarl_IT)

18 Giu 2021

Parlamento Ue, al via il premio giornalistico Daphne Caruana Galizia

Da martedì 22 giugno sarà possibile iscriversi alla competizione dedicata alla reporter maltese assassinata il 16 ottobre 2017. Possono partecipare giornalisti di qualsiasi nazionalità con le loro storie di approfondimento riguardanti la difesa dei principi e dei valori fondamentali dell'Unione europea.

Da martedì 22 giugno 2021 saranno aperte le iscrizioni al Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia. Il premio, istituito con il sostegno del Parlamento europeo, è un omaggio alla giornalista investigativa e blogger maltese assassinata nell'ottobre 2017 ed avrà un montepremi di 20.000 euro.



Potranno partecipare giornalisti di qualsiasi nazionalità le cui storie di approfondimento siano state pubblicate o trasmesse da un media con sede in uno dei 27 Stati membri. Gli articoli in gara dovranno riguardare la difesa dei principi e dei valori fondamentali dell'Unione europea come dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani. (Ansa)