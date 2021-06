Il Circolo della Stampa di Torino, sede del Centro Studi Pestelli

10 Giu 2021

Premio Gino Pestelli per la miglior tesi di laurea sul giornalismo, online il bando della VII edizione

All'autrice o all'autore dell'elaborato che sarà ritenuto più interessante sotto il profilo scientifico e più innovativo sotto il profilo metodologico andrà un riconoscimento in denaro di 2.000 euro. Candidature entro il 15 ottobre 2021.

È online il bando di concorso della VII edizione del premio Gino Pestelli per la miglior tesi di laurea sul giornalismo, rivolto alle studiose e agli studiosi che abbiano conseguito un titolo triennale o magistrale in una Università di un Paese appartenente all'Unione Europea nel periodo fra il 1° ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di età.



Il premio, dell'ammontare di 2.000 euro, è attribuito all'autrice o all'autore dell'elaborato che sarà ritenuto più interessante sotto il profilo scientifico e più innovativo sotto il profilo metodologico.



Per partecipare occorre spedire l'elaborato alla segreteria del Centro Studi Gino Pestelli (corso Stati Uniti 27, 10128 Torino) entro il 15 ottobre 2021 (farà fede la data del timbro postale), inserendolo in una busta chiusa, in cui dovrà essere chiaramente indicata la dicitura «Premio di laurea Gino Pestelli VII Edizione».



Il vincitore o la vincitrice sarà premiato/a nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Torino.



Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Centro Studi (qui il link diretto).