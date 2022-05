La sede del Parlamento Ue a Strasburgo (Foto: europarl.europa.eu)

03 Mag 2022

Parlamento Ue, torna il premio giornalistico dedicato a Daphne Caruana Galizia

Istituita nel 2021, la competizione ha lo scopo di premiare il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani. Elaborati entro il 31 luglio 2022.

Il 3 maggio 2022, in occasione della Giornata mondiale della libertà, il Parlamento europeo ha aperto le candidature per la nuova edizione del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo. Il premio, dedicato alla giornalista maltese uccisa nell'esplosione di una bomba nascosta nella sua auto il 16 ottobre 2017, fu istituito l'anno scorso con lo scopo di premiare il giornalismo d'eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell'Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani.



Il premio è rivolto a giornalisti o team di giornalisti di qualsiasi nazionalità, che presentino inchieste approfondite pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Stati membri dell'Unione europea entro il 31 luglio 2022. Dopo la valutazione di una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell'Ue, e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee, il vincitore verrà premiato nel corso di una cerimonia che si terrà al Parlamento europeo, intorno al 16 ottobre.



«Il premio – si legge sul sito web del Parlamento Ue – dimostra il sostegno del Parlamento al giornalismo investigativo e l'importanza di una stampa libera. Negli ultimi anni, il Parlamento ha segnalato i tentativi, all'interno e all'esterno della Ue, di minare il pluralismo dei media. I deputati hanno denunciato attacchi ai giornalisti, in particolare da parte dei politici, e chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa contro le azioni legali vessatorie. Il 27 aprile, la Commissione ha annunciato una proposta per affrontare le azioni legali nei confronti di giornalisti e attivisti».



I giornalisti possono presentare i loro articoli sul sito daphnejournalismprize.eu entro le 23.59 del 31 luglio 2022 (CEST).