Il giornalista Mimmo Càndito (Foto: premiomimmocandito.org)

07 Apr 2022

Premio Mimmo Càndito 2022, elaborati entro il 15 maggio

Rinviato di un mese il termine per candidarsi alla seconda edizione della competizione dedicata alla memoria del giornalista, storico corrispondente di guerra della Stampa, scomparso nel 2018. Bando, regolamento e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web dell'associazione.

Rinviato di un mese il termine per partecipare alla seconda edizione del Premio giornalistico Mimmo Càndito: dal 15 aprile al 15 maggio 2022.



«L'associazione "Mimmo Càndito per un giornalismo a testa alta" – si legge sul sito web della competizione – in seguito alle vicende belliche in corso che hanno spezzato questo momento storico e costretto a partire per i fronti di guerra decine di colleghi e colleghe di nuova o provata esperienza, ritiene necessario e naturale che il lavoro da essi accumulato e diffuso diventi materia viva e palpitante per la seconda edizione del nostro Premio».



Il bando pubblicato in precedenza prevedeva il termine ultimo per l'invio dei lavori dei candidati il giorno 15 aprile 2022. «Ma tale data – prosegue l'associazione – si scontra con l'incertezza sul presente e sul futuro degli eventi in corso e renderebbe ora difficoltosa o impossibile la riflessione e la scelta del materiale a chi fra questi inviati volesse partecipare all'iniziativa, essendo essi impegnati in ben meno speculative imprese».



Da qui la decisione: «Riteniamo che in un premio come questo dedicato a un reporter di guerra noto per il suo rigore, tali colleghi non possano mancare. Abbiamo dunque deciso di procrastinare di un mese la data per la ricezione dei servizi e degli articoli o altro materiale previsto dal regolamento. Augurandoci prima di tutto che nel frattempo tacciano le armi, la data dell'invio viene spostata al 15 maggio 2022».



PER APPROFONDIRE

Bando, regolamento e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del premio.