La locandina della VI edizione del Premio giornalistico Alessandra Bisceglia

18 Mar 2022

VI Premio Alessandra Bisceglia, candidature entro il 30 aprile

Il concorso, rivolto a giornalisti di età non superiore ai 35 anni e agli studenti delle scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine, mette in palio riconoscimenti speciali e tre premi da mille euro ciascuno.

Scade il 30 aprile 2022 il termine per partecipare alla VI edizione del Premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale, volto a dare seguito all'esempio di coraggio, tenacia, profonda motivazione che Alessandra ha testimoniato nella vita, nello studio e nella professione giornalistica.



Possono presentare la candidatura ad una delle tre sezioni del concorso (radio-televisiva; agenzie di stampa, quotidiani e periodici; web) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti, pubblicisti o professionisti, di età non superiore ai 35 anni, nonché i giovani che si preparano a diventare giornalisti frequentando Scuole riconosciute dall'Ordine.



Per partecipare i candidati dovranno inviare a mezzo raccomandata o via posta elettronica articoli o servizi pubblicati o trasmessi nel periodo compreso fra il primo marzo 2021 e lo stesso giorno del 2022.



In palio ci sono tremila euro, da dividere in tre premi dal valore di mille euro assegnati ai vincitori di ciascuna sezione. Previsto, inoltre, un riconoscimento speciale alle testate giornalistiche che si sono distinte nello sviluppo dei temi indicati nel bando di concorso.



L'assegnazione del premio sarà determinata da una giuria composta da rappresentanti dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Lumsa, del Vicariato, dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), giornalisti e soci della Fondazione Alessandra Bisceglia.



PER APPROFONDIRE

Il bando, la scheda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web della Fondazione.