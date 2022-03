Un momento della presentazione dei finalisti della XI edizione del premio Roberto Morrione

15 Mar 2022

Presentati i finalisti dell'XI premio Roberto Morrione. Giulietti: «Una comunità dalla parte dell'informazione libera»

Cinque i progetti selezionati proposti da 13 autrici e autori, scelti tra i 60 partecipanti. Fra le novità, l'introduzione di una categoria dedicata ai radio-podcast d'inchiesta in partnership con Rai Radio 1 e RaiPlay Sound. A ciascun progetto un contributo di 4mila euro per lo sviluppo e la produzione dell'inchiesta.

«C'è con questo premio una straordinaria comunità raccolta intorno al nome e i semi lasciati da Morrione, sempre per un'informazione libera e critica. Ricordo Roberto sempre vigile e appassionato, dalla parte della Costituzione, della popolazione e della dignità della persona. In questi giorni di guerra sarebbe stato dalla parte degli invasi, ma sempre attento a darci tutte le informazioni e ogni pensiero critico». Lo dice in un videomessaggio Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi e della giuria del premio Roberto Morrione, del quale sono stati annunciati, martedì 15 marzo, i finalisti dell'undicesima edizione.



Cinque i progetti selezionati proposti da 13 autrici e autori, scelti tra i 60 partecipanti. Fra le novità, l'introduzione di una categoria dedicata ai radio-podcast d'inchiesta in partnership con Rai Radio 1 e RaiPlay Sound («il coronamento di una realtà informativa sempre più forte», commenta il direttore di Rai Radio1 e Giornale Radio Andrea Vianello, che rivolge un pensiero a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin ricordando le iniziative in programma il 19 e 20 marzo per tornare a chiedere verità e giustizia).



I finalisti 2022 sono:



Francesco Boscarol, Ludovica Iacovacci, Priscilla Ruggiero (categoria video inchiesta), che avranno come tutor Maria Cuffaro del Tg3;

Cecilia Fasciani, Andrea Giagnorio, Sofia Nardacchione (video inchiesta), per i quali saranno tutor Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini di Report;

Marika Ikonomu, Alessandro Leone, Simone Manda (video inchiesta) con tutor Sacha Biazzo di Fanpage.it;

Francesco Tedeschi (radio-podcast d'inchiesta) affiancato come tutor da Arcangelo Ferri di Radio 1 Rai;

Margherita Capacci, Ludovica Meacci, Sofia Turati (inchiesta multimediale) con Francesco Piccinini di Deepinto.net come tutor.



A ciascun progetto viene assegnato un contributo iniziale di 4mila euro per lo sviluppo e la produzione dell'inchiesta. Un premio finale di 2mila euro andrà a quella che sarà giudicata la migliore inchiesta di questa edizione.



«Questo premio è prima di tutto una comunità con un'etica formata da professionisti con una loro morale. Ad esempio, quattro dei nostri ex finalisti sono partiti per l'Ucraina. Hanno sentito il dovere di andare a vedere cosa è successo, ma anche di cercare di dare un aiuto sul campo. Questo ci inorgoglisce», spiega Mara Filippi Morrione, portavoce del premio.



Per Paolo Petrecca, direttore Rainews24, nel canale all news della Rai, «è rimasto molto l'impronta di Morrione, di un lavoro improntato all'inchiesta e all'investigazione, un impegno che vediamo quanto sia prezioso ancor più in questi giorni di guerra. È una strada che proseguiamo anche con la multimedialità, basti pensare al lavoro che stanno facendo colleghi come Ilario Piagnerelli e Emma Farnè in Ucraina. Alla base di tutto – conclude – ci deve essere il dovere di informare, sempre sostenuto da Morrione e da colleghi come Ilaria Alpi. È importante andare a fondo e non tacere».



La differenza nel lavoro di giornalista la fa «l'approfondimento delle fonti e del contesto. Il servizio pubblico non ha mai abbandonato il giornalismo d'inchiesta, ma ne serve di più – dice Lidia Galeazzo dell'Esecutivo Usigrai –. Mi auguro che la Rai non tagli quegli spazi e quelli di tutta l'informazione. Ancora di più con la guerra c'è grande bisogno di approfondimenti, non bastano i tweet o 50 secondi».



Il premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, intitolato al giornalista Rai scomparso nel 2011, fondatore di Rainews24 e di Libera Informazione e riservato agli under 30, vuole fornire gli strumenti per realizzare inchieste rilevanti per la vita politica, sociale, economica e culturale italiana o europea.



Le giornate di premiazione si terranno a Torino, dal 27 al 29 ottobre. La video inchiesta vincitrice sarà trasmessa da Rainews24, il podcast d'inchiesta da Radio Rai 1 e RaiPlay Sound.