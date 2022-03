Un momento della cerimonia (Foto: Rosi Cominelli via @ALG) Un momento della cerimonia (Foto: Rosi Cominelli via @ALG) Un momento della cerimonia (Foto: Rosi Cominelli via @ALG)

01 Mar 2022

Premio giornalistico Rossella Minotti 2020 e 2021, consegnati i riconoscimenti

I vincitori sono Silvia Morosi per la carta stampata, Graziana Capurso per il web e Alessandro Politi (radio/tv), per l'edizione di quest'anno. Alan David Scifo (quotidiani e periodici) e Federico Sala e Caterina Caparello, ex aequo, nella sezione tv e web, per la prima edizione.

Sono stati consegnati martedì 1° marzo 2022, a Milano, i riconoscimenti ai vincitori delle edizioni 2020 e 2021 del premio Rossella Minotti, intitolato alla memoria della giornalista, caporedattrice del Giorno e impegnata sindacalista, prematuramente scomparsa nel 2019 e dedicato ai colleghi under 35 iscritti al sindacato.



Alla cerimonia, trasmessa in streaming sulla pagina Facebook dell'Associazione Lombarda Giornalisti, hanno partecipato il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso; il presidente dell'Alg, Paolo Perucchini; Sandro Neri, direttore del Giorno; Edmondo Rho, in rappresentanza della famiglia di Rossella Minotti; Anna Del Freo, segretaria generale aggiunta Fnsi e Domenico Affinito, vicepresidente della Alg.



I vincitori dell'edizione 2021 del premio sono Silvia Morosi per la carta stampata; Graziana Capurso per la sezione web; Alessandro Politi per la sezione radio/tv. Due menzioni speciali sono andate ad Alan David Scifo e Francesco Paolo Giordano.



Consegnati anche i premi dell'edizione 2020, la cui cerimonia era stata rinviata lo scorso anno causa Covid. Vincitore della sezione quotidiani e periodici è Alan David Scifo; per la sezione tv e web premiati ex aequo Federico Sala e Caterina Caparello. Quattro le menzioni assegnate per la prima edizione del premio: a Giulia Di Leo, Enrico Galletti, Francesco Paolo Giordano e Sara Giudice.



La premiazione è stata anche l'occasione per un confronto fra i vincitori e i componenti della giuria sul rapporto tra le giovani generazioni di giornalisti, il mondo del lavoro, sempre più caratterizzato dal precariato dilagante, e gli organismi di rappresentanza della categoria.