Il giornalista Mimmo Càndito (Foto: premiomimmocandito.org)

02 Feb 2022

Premio giornalistico Mimmo Càndito, al via la seconda edizione

Novità di quest'anno è la collaborazione con la Scuola di giornalismo Lelio Basso di Roma. Gli allievi potranno, in autonomia, valutare l'opera più meritoria che riceverà una menzione speciale separata. Lavori e progetti vanno inviati entro il 15 aprile 2022.

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Premio giornalistico Mimmo Càndito. Come per la precedente edizione, anche quest'anno l'associazione, in collaborazione con la rivista "L'Indice dei libri del mese" ha previsto due riconoscimenti distinti per testi attinenti a temi di politica internazionale: un premio per un'opera di inchiesta pubblicata e uno per finanziare un progetto d'inchiesta.



Novità della seconda edizione, come riporta l'Ordine dei giornalisti del Piemonte, è la collaborazione con la Scuola di giornalismo Lelio Basso di Roma. Gli allievi potranno, in autonomia, valutare l'opera più meritoria che riceverà una menzione speciale separata.



Le opere e/o i progetti dovranno essere inviati entro il 15 aprile 2022.



PER APPROFONDIRE

Bando, regolamento e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del premio.