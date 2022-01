Giancarlo Tartaglia

25 Gen 2022

'Ritorna la libertà di stampa', FiuggiStoria premia Giancarlo Tartaglia

Lo storico direttore della Fnsi e segretario generale della Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi si è aggiudicato la sezione 'Gian Gaspare Napolitano - Inviato Speciale' 2021 del prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fondazione Giuseppe Levi-Pelloni, quest'anno dedicato alla memoria di Amos Luzzatto.

Con il volume 'Ritorna la libertà di stampa' (edizioni Il Mulino), Giancarlo Tartaglia, storico direttore della Fnsi e segretario generale della Fondazione sul giornalismo italiano 'Paolo Murialdi', è il vincitore della sezione 'Gian Gaspare Napolitano - Inviato Speciale' del Premio FiuggiStoria 2021. L'annuncio martedì 25 gennaio 2022 nel corso di una riunione tenutasi a Roma nella sede nazionale della Fondazione Levi Pelloni, che promuove il premio pensato e voluto dallo storico Piero Melograni.



Carlo Greppi con 'Il buon tedesco' (Laterza) è il vincitore della XII edizione del Premio FiuggiStoria per la Saggistica. Per la sezione Biografie il riconoscimento è andato a Sergio Luzzatto per 'Giù in mezzo agli uomini. Vita e morte di Guido Rossa' (Einaudi) e a Guido Pescosolido per 'Rosario Romeo. Uno storico liberaldemocratico' (Laterza).



A Giovanni Grasso con 'Icaro, il volo su Roma' (Rizzoli) e ad Angelo Foramo per 'Come papaveri rossi' (Bottega Errante) il premio per la sezione Romanzo storico. Ai libri 'La casa di Roma' di Pier Luigi Battista (La Nave di Teseo) e 'L'ultimo della classe' (Rizzoli) di Andrea Carandini il riconoscimento per la sezione Diari, Epistolari & Memorie.



Assegnato a Carlo Galeazzi per il Gruppo Facebook 'Roma Città Aperta' il riconoscimento per la sezione Multimedia. A Hans-Ulrich Thamer il FiuggiStoriaEuropa. Il FiuggiScienza è stato conferito al professor Guido Silvestri. A Sandro Bonvissuto, infine, il FiuggiSport.



Menzioni speciali sono state tributate a 'La lingua neutrale' (Kellermann) di Camilla Peruch, 'La mia casa è altrove' (Bottega Errante) di Federica Marzi e al direttore della rivista Historica Massimo Magliaro.



L'edizione 2021 del Premio FiuggiStoria è dedicata alla memoria di Amos Luzzatto. La cerimonia di premiazione si terrà in luogo e data da definirsi.