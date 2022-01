La locandina dell'XI edizione del premio Morrione

20 Gen 2022

Premio Roberto Morrione, prorogato al 30 gennaio il termine per l'invio dei progetti

Tre le categorie in concorso: video inchiesta, inchiesta multimediale, radio-podcast d'inchiesta. Possono partecipare i nati dopo il 31 dicembre 1991, senza distinzione di titolo di studio, percorso lavorativo o altre forme di esperienza.

L'associazione Amici di Roberto Morrione ha deciso di prorogare di una settimana il termine per la partecipazione al bando dell'undicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.



C'è tempo dunque sino alla mezzanotte di domenica 30 gennaio 2022 per l'invio delle candidature nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel bando pubblica sul sito web dell'associazione. Restano invariate le altre condizioni del bando.