Lucia Caretti, vincitrice dell'ultima edizione in presenza del Premio Pestelli nel 2020

18 Gen 2022

Premio Gino Pestelli, a Salvatore Tancovi la VII edizione

Il neolaureato dell'Università La Sapienza di Roma ha vinto con la tesi "Le newsletter: un'alternativa per il futuro dell'informazione". Menzione speciale a Tiziano Iannello dell'Università di Bologna. Rinviata causa Covid la cerimonia di consegna prevista a febbraio.

Il Comitato Scientifico ha assegnato il Premio Pestelli VII Edizione a Salvatore Tancovi (Università La Sapienza di Roma) che ha presentato in concorso la tesi "Le newsletter: un'alternativa per il futuro dell'informazione". Una menzione speciale è andata invece a Tiziano Iannello (Università di Bologna) per la tesi magistrale "Gerarchia: rivista politica e Il Popolo d'Italia, due storie parallele e tangenti. Uno studio sulla personale ed ortodossa narrazione del fascismo del gruppo Editoriale di Mussolini".



«È stato un lavoro impegnativo – si legge sul sito web del Centro Studi sul giornalismo Gino Pestelli – quello del Comitato Scientifico che ha dovuto scegliere la tesi migliore, tra le tante che sono arrivate nel 2021. Con una massiccia partecipazione di neolaureati che hanno inviato lavori da diverse università italiane. Da Torino a Roma, da Cagliari a Milano, da Trento a Bari, da Salerno a Perugia, da Pisa a Bergamo e Venezia. Tuttavia, anche quest'anno, come già è stato nel 2021, causa Covid, abbiamo dovuto annullare la cerimonia di consegna del premio, prevista per il 17 febbraio. Tutto è rinviato a tempi migliori, adesso sarebbe stato difficile programmare questa festa negli splendidi saloni del Circolo della Stampa di Torino che negli anni ha raccolto un pubblico sempre più numeroso».