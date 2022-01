Un momento della presentazione del premio 'Leali Young' (Foto: lealidellenotizie.it)

18 Gen 2022

Nasce il premio 'Leali Young' in memoria di Cristina Visintini dedicato a giovani aspiranti giornalisti

Tema della prima edizione della competizione è la legalità. I partecipanti potranno inviare un proprio prodotto giornalistico (articolo, reportage, video inchiesta) entro l'11 aprile all'associazione Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari.

Nasce il premio "Leali Young" rivolto a giovani aspiranti giornalisti e dedicato alla memoria di Cristina Visintini. L'associazione Leali delle Notizie, che lo promuove, ha illustrato il concorso e le modalità sabato 15 gennaio 2022 al Palazzo Municipale di Ronchi dei Legionari.



La kermesse, dedicata alla giornalista e vicepresidente dell'associazione scomparsa ad agosto 2021, vuole ricordarne «sguardo attento sui giovani» e l'impegno «contro il precariato dei giornalisti freelance e per la difesa dei diritti dei giovani giornalisti o aspiranti tali», ha ricordato il presidente di Leali delle Notizie, Luca Perrino.



Fra i partecipanti alla conferenza stampa di presentazione anche il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti. In collegamento da Assisi, ha ricordato Cristina Visintini e auspicato collaborazioni tra le diverse realtà regionali che si occupano di tenere alta l'attenzione sulla libertà di stampa per supportare soprattutto i più giovani nella lotta al negazionismo e alle mafie. A margine dell'intervento, Giulietti ha poi annunciato che il 30 aprile, alla vigilia della Giornata mondiale della libertà di stampa, l'associazione Articolo21 consegnerà la tessera onoraria al Comune di Ronchi dei Legionari.



Presenti all'incontro anche il sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet; il presidente dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Cristiano Degano; Giulia Micheluzzi, vicepresidente di Leali delle Notizie.



Tema della prima edizione del concorso è la legalità. I partecipanti potranno inviare un proprio prodotto giornalistico (articolo, reportage, video inchiesta) entro l'11 aprile. Tutti i lavori pervenuti saranno esaminati dal comitato scientifico formato dai giornalisti Roberto Covaz (Il Piccolo), Timothy Dissegna (direttore Il Goriziano), Cristiano Degano, Luana de Francisco (Il Messaggero Veneto), Silvia De Michielis (direttrice Il Friuli), Giuseppe Giulietti e Fabiana Martini (portavoce di Articolo 21 Fvg).



Il vincitore sarà premiato nel giorno dell'inaugurazione dell'ottava edizione del Festival del Giornalismo, in programma a Ronchi dei Legionari dal 14 al 18 giugno 2022. Il bando e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito web dell'associazione (qui il link diretto).