La consegna del premio 'FiuggiStoria 2021' a Giancarlo Tartaglia (Foto: fondazionelevipelloni.org)

09 Mar 2022

Roma, consegnato a Giancarlo Tartaglia il premio 'FiuggiStoria Gian Gaspare Napolitano'

La cerimonia a Roma, domenica 6 marzo. A ottenere il prestigioso riconoscimento l'ultimo libro dello storico direttore della Fnsi e segretario generale della Fondazione Paolo Murialdi: 'Ritorna la libertà di stampa. Il giornalismo italiano dalla caduta del fascismo alla Costituente' (il Mulino).

Giancarlo Tartaglia, storico direttore della Federazione nazionale della Stampa italiana e segretario generale della Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, è stato premiato con il 'FiuggiStoria 2021 Gian Gaspare Napolitano-Inviato Speciale'. La consegna del prestigioso riconoscimento nel corso della cerimonia pubblica che si si è svolta a Roma domenica 6 marzo nella sala Verdi dell'hotel Quirinale.



La libertà di stampa il tema al centro dell'intervento di Tartaglia all'iniziativa e del volume che gli è valso il premio: 'Ritorna la libertà di stampa. Il giornalismo italiano dalla caduta del fascismo alla Costituente'. «La libertà di stampa è la madre di tutte le libertà, è l'ossigeno della democrazia», ha osservato.



Nel libro (edizioni il Mulino, 2021) si ripercorrono le vicende che hanno accompagnato la stampa italiana nell'arco temporale che va dal 1943 al 1947 e che porteranno alla definizione del quadro di norme sul sistema dell'informazione che hanno regolato e regolano la vita democratica della Repubblica dalla sua nascita a oggi.



Laureato in Giurisprudenza all'Università di Bari 'Aldo Moro', direttore della collana 'Giornalisti nella Storia' dell'editore All Around, nella sua lunga carriera Tartaglia ha, fra l'altro, insegnato Diritto del lavoro giornalistico alla Scuola superiore di Giornalismo della Luiss Guido Carli di Roma e Ordinamenti professionali alla Scuola superiore di Giornalismo dell'Università di Urbino.



Tra i riconoscimenti ottenuti il 'Premio Vibo Valentia' (2012) e il 'Premio Giornalisti Toscani' nel 2017. Nel 2021 il libro 'Ritorna la libertà di stampa' è stato tra i finalisti dell'Acqui Storia, sezione scientifica.