La locandina della cerimonia di consegna dei premi 'Mario Sarzanini' (Foto: @Uni_Marconi)

02 Mar 2022

Primo premio giornalistico 'Mario Sarzanini', il 18 marzo la consegna dei riconoscimenti

Cinque i vincitori del concorso organizzato da Odg Lazio e Università Guglielmo Marconi: Marco Incagnola (uffici stampa), Alessia Marani (carta stampata), Gaia Martignetti (web), Valerio Cataldi (radio e tv), Claudio Sebastiani (agenzie di stampa). Cerimonia alle 17.30 nell'Aula Magna dell'ateneo romano e in diretta streaming.

Si terrà venerdì 18 marzo 2022, ad un anno dalla scomparsa del giornalista, la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio "Mario Sarzanini" promosso con il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, organizzatrice dell'evento. L'appuntamento è alle 17.30 nell'Aula Magna dell'ateneo, in via Vittoria Colonna 11, a Roma. L'evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell'Università.



La commissione, presieduta da Andrea Balzanetti e formata da Andrea Pucci, Emma D'Aquino, Guido D'Ubaldo, Massimo Martinelli, Luigi Contu e Emanuele Lanfranchi, ha designato i seguenti vincitori:



Categoria Uffici Stampa

Marco Incagnola (addetto stampa sport Paralimpici);

Categoria Carta stampata

Alessia Marani (Il Messaggero);

Categoria Web

Gaia Martignetti (Fanpage);

Categoria Radio e Tv

Valerio Cataldi (Rai News);

Categoria Agenzie di Stampa

Claudio Sebastiani (Ansa).



«È un onore – sottolinea Alessio Acomanni, presidente e direttore generale dell'Unimarconi – rendere omaggio ad un uomo che ha dedicato la sua vita al giornalismo ispirandosi ai valori più nobili e autentici di questa professione, ovvero la costante ricerca di fatti e fonti autorevoli e il racconto di una notizia vera e inconfutabile con un linguaggio semplice e diretto utile alla comprensione da parte di tutti i pubblici».