11 Mar 2022

Erice, torna il premio giornalistico dedicato a Santo Della Volpe

Giunto alla sesta edizione, il concorso è riservato agli studenti delle scuole superiori di secondo grado, chiamati ad interrogarsi sul ruolo del giornalismo per una società libera da malaffare e corruzione e a realizzare un articolo o un video. Tema di quest'anno: 'Terramia. L'altro contagio, quello delle mafie'.

Torna il premio giornalistico dedicato a Santo Della Volpe, compianto presidente della Fnsi morto il 9 luglio 2015 a 60 anni. Come di consueto, il concorso è promosso nell'ambito delle iniziative previste in occasione della manifestazione 'Non Ti Scordar di me 2022', dedicata al ricordo delle vittime della strage mafiosa del 2 aprile 1985 di Pizzolungo e organizzata dal Comune di Erice (Trapani) e dall'associazione Libera in collaborazione con la Fnsi, l'Usigrai, l'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Libera Informazione e Articolo 21.



«A Erice, in occasione di 'Non ti scordar di me 2015', Santo Della Volpe fece una delle sue ultime apparizioni pubbliche – ricorda l'amministrazione comunale –. Attraverso il concorso si intende ricordare e onorare la figura di un giornalista sempre in prima linea nel suo impegno sociale e professionale in favore della legalità e nella lotta alle mafie».



Il premio, giunto quest'anno alla sesta edizione, è riservato agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole superiori di secondo grado. Come nelle precedenti edizioni, gli studenti saranno chiamati ad interrogarsi sul ruolo del giornalismo per una società libera da malaffare e corruzione e a realizzare un testo nella forma di articolo giornalistico sul tema: 'Terramia. L'altro contagio, quello delle mafie'.



Novità di quest'anno: la possibilità per i partecipanti di realizzare, in alternativa (o in aggiunta) all'articolo giornalistico, sempre sullo stesso tema, un video della durata massima di 15 minuti che verrà presentato in occasione della premiazione.



Ciascun istituto scolastico potrà partecipare con un massimo di tre elaborati da inviare entro il 29 marzo 2022 tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.erice.tp.it. Una commissione giudicatrice selezionerà i tre vincitori che saranno premiati a Erice nel corso degli incontri di 'Non ti scordar di me 2022'.



PER APPROFONDIRE

L'avvivo pubblico del concorso, il modello di domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Comune di Erice.