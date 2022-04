Santo Della Volpe

01 Apr 2022

Premio giornalistico 'Santo Della Volpe', proclamati i vincitori

Prima classificata Maria Sofia Tartamella, dell'IIS Rosina Salvo di Trapani, con l'elaborato dal titolo "Cara Sicilia". Secondo posto per Antonino Genco, terzo Mario Piazza. La premiazione nell'ambito delle iniziative 'Non ti scordar di me' organizzate da Comune di Erice e Libera per il 37° anniversario della strage di Pizzolungo.

Sala gremita di studenti, questa mattina, al Polo Universitario di Trapani, per l'apertura della seconda giornata del calendario di iniziative "Non ti scordar di me" che Comune di Erice e Libera contro le mafie hanno organizzato in occasione del 37° anniversario della strage di Pizzolungo, che ricorrerà domani, 2 aprile 2022.



In questa seconda giornata della manifestazione sono stati anche premiati i vincitori della VI edizione del concorso giornalistico dedicato a Santo Della Volpe, compianto presidente della Fnsi, ex inviato del Tg3, socio fondatore dell'associazione Articolo 21 e vice presidente di LiberaInformazione.



Gli elaborati sono stati esaminati da una commissione che ha proclamato vincitrice la giovanissima Maria Sofia Tartamella, studentessa della classe III A dell'I.I.S. Rosina Salvo di Trapani. Il suo elaborato, dal titolo "Cara Sicilia", corredato da un video che è stato proiettato in sala, ha molto colpito tutti i presenti per la maturità e la forza delle parole adoperate.



Il secondo miglior elaborato è stato quello di Antonino Genco, studente della classe V F del Liceo Scientifico I.I.S. Fardella Ximenes di Trapani, dal titolo "La mafia nasce agraria e si fa impresa". Terzo è risultato quello di Mario Piazza della classe III B del Liceo Classico I.I.S. Fardella Ximenes di Trapani dal titolo "La mafia, minaccia alla democrazia". Anche loro hanno ricevuto i complimenti dei presenti, così come tutti gli altri studenti che hanno partecipato al concorso.



Il concorso dedicato a Santo Della Volpe è stato promosso da Comune di Erice, Libera, Federazione nazionale della Stampa italiana, Ordine dei giornalisti di Sicilia, Usigrai, Articolo 21, Liberainformazione. (Da comune.erice.tp.it)