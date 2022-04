La giornalista Marilena Natale

19 Apr 2022

A Marilena Natale la quinta edizione del premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia

La cronista vive sotto scorta dal 2017 a seguito delle pesanti minacce provenienti dal clan dei Casalesi, ma non ha abbandonato la sua città, Aversa, in Campania: un territorio difficile dove, con coraggio e determinazione, porta avanti le sue inchieste.

La giornalista Marilena Natale è la vincitrice della quinta edizione del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia. L'associazione premia ogni anno un operatore dell'informazione che si è distinto in Italia come all'estero con le sue inchieste e le sue ricerche, mettendo in pericolo la sua vita e quella dei propri cari. La prima edizione del premio era stata vinta da Federica Angeli, la seconda da Sandro Ruotolo, la terza da Fabiana Pacella e la quarta da Paolo Berizzi.



La motivazione del direttivo in merito alla candidatura di Marilena Natale e approvata anche dal comitato scientifico è la seguente:



Marilena Natale vive sotto scorta dal 2017 a seguito delle pesanti minacce provenienti dal clan dei Casalesi, ma non ha abbandonato la sua città, Aversa, in Campania. Le ultime intimidazioni le sono arrivate via Whatsapp in gennaio: insieme agli insulti, la proibizione di nominare un boss della camorra, Michele Zagaria, condannato all'ergastolo.

Nonostante le difficoltà che il vivere sotto scorta comporta, con coraggio e determinazione Marilena Natale porta avanti le sue inchieste in un territorio difficile come le province di Napoli e Caserta, dove la camorra sta rialzando la testa.

Eppure, nonostante le intimidazioni, continua a occuparsi di infiltrazioni camorristiche, traffico di rifiuti, inquinamento e salute pubblica, ed è anche grazie ai suoi articoli che alcuni Comuni sono stati sciolti per mafia.

Ha fondato l'associazione "La Terra dei cuori" per aiutare i bambini ammalati di cancro nella "terra dei fuochi". Ha vinto numerosi premi, tra cui il premio "Agende rosse", dedicato a Paolo Borsellino.

Consegnarle il Premio intitolato a Daphne Caruana Galizia vuole essere un modo per sostenerla nella sua lotta quotidiana contro la criminalità, nel nome della libertà di stampa e del diritto a essere correttamente informati.



Il riconoscimento sarà consegnato in occasione dell'ottava edizione del Festival del Giornalismo in programma a Ronchi dei Legionari (GO) dal 14 al 18 giugno, e in anteprima dal 3 al 9 giugno: come vuole ormai la tradizione, durante l'ultima serata della kermesse, sabato 18 giugno.



Il premio è stato realizzato dall'artista locale Franco Dugo e verrà consegnato da un membro della famiglia di Daphne Caruana Galizia. L'iniziativa ha ottenuto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio dell'Ordine dei giornalisti e dell'Assostampa Friuli Venezia Giulia e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.



«Sono molto contento in qualità di presidente di Leali delle Notizie della collaborazione della famiglia che ha sempre appoggiato la realizzazione del premio in memoria di Daphne e tutte le nostre attività sulla la libertà di stampa e di espressione. Molti giornalisti come Daphne hanno perso la vita perché hanno avuto il coraggio di raccontare la verità e molti altri continuano a essere minacciati per i propri reportage. Leali delle Notizie continua dunque con questa iniziativa a chiedere giustizia per Daphne e a lottare per la libertà di stampa e di espressione nel mondo», spiega Luca Perrino.