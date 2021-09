Un momento della presentazione (Foto: streaming da ilmattino.it)

21 Set 2021

'Per Giancarlo Siani', presentato il libro dedicato al giovane cronista ucciso il 23 settembre 1985

Il volume, in distribuzione con il Mattino nel giorno del 36° anniversario dell'assassinio, è un'antologia degli articoli di inchiesta sul caso pubblicati dal quotidiano partenopeo a partire dal 1993. All'incontro, fra gli altri, il segretario del Sindacato unitario giornalisti Campania, Claudio Silvestri.

Presentato a Napoli, nella Sala degli Angeli dell'Università Suor Orsola Benincasa, il libro "Per Giancarlo Siani", il volume dedicato al giovane cronista del Mattino in distribuzione con il quotidiano partenopeo giovedì 23 settembre 2021, giorno del 36° anniversario dell'assassinio per mano della camorra.



Introdotti dal rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio d'Alessandro, e moderati da Roberto Conte, addetto stampa dell'ateneo, all'iniziativa hanno preso parte, fra gli altri, il direttore del Mattino, Federico Monga; il presidente della Fondazione Pol.i.s, don Tonino Palmese; il presidente onorario della Fondazione Giancarlo Siani, Geppino Fiorenza; il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho; Luigi Riello, procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli; il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo; il direttore della scuola di giornalismo del Suor Orsola Benincasa, Marco Demarco; il segretario del Sindacato unitario giornalisti Campania, Claudio Silvestri.



Il volume, curato da Pietro Perone e Leandro Del Gaudio, è un'antologia degli articoli di inchiesta sul caso Siani pubblicati dal Mattino a partire dal 1993, arricchita da contributi, oltre che del direttore Monga, di alcune firme storiche del giornale. Nelle pagine del libro anche un ricordo dell'attore Libero De Rienzo, che ha interpretato Siani nel film Fortapàsc di Marco Risi, scomparso lo scorso 15 luglio.



Le celebrazioni per l'anniversario dell'assassinio di Giancarlo Siani proseguono a Roma, nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera, giovedì 23 settembre, alle 18, con la presentazione al presidente Roberto Fico del "Libro con gli articoli di Giancarlo" sul lavoro e le lotte sindacali negli anni 1980-1985.