Un momento della premiazione della scorsa edizione (Foto: fiaba.org)

22 Ott 2021

Premio 'Angelo Maria Palmieri' X edizione, elaborati entro il 5 aprile

Il concorso, dedicato alla memoria del collega a lungo alla guida dell'ufficio stampa di Fiaba Onlus, scomparso a soli 30 anni nel 2011, è riservato ai giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e agli studenti iscritti alle scuole e master di giornalismo riconosciuti dall'Ordine nazionale.

Torna il premio giornalistico "Angelo Maria Palmieri", promosso da Fiaba Onlus e dalla Biblioteca e Associazione Culturale "Angelo Maria Palmieri" in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Il premio, giunto alla X edizione, è intitolato al giornalista a lungo alla guida dell'ufficio stampa di Fiaba Onlus, scomparso a soli 30 anni nel 2011.



Il concorso è riservato ai giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e agli studenti iscritti alle scuole e master di giornalismo riconosciuti dall'Ordine nazionale ed è ispirato ai valori che hanno contraddistinto la vita del giovane giornalista: la correttezza e l'obiettività nell'informazione e l'impegno sociale.



Saranno premiati i tre migliori articoli o servizi radiotelevisivi che abbiano affrontato tematiche importanti per la diffusione dei valori etici della professione come la tutela dei diritti umani, il superamento di tutte le barriere, le pari opportunità, il femminicidio, il bullismo e cyberbullismo, l'integrazione sociale, le nuove povertà, la convivenza civile.



Gli articoli e/o i servizi devono essere stati pubblicati o trasmessi tra il 1° marzo 2021 e il 30 marzo 2022. Gli elaborati devono essere inviati entro il 5 aprile 2022 a ufficiostampa@fiaba.org.



PER APPROFONDIRE

Il bando, la scheda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web fiaba.org.