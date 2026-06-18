La locandina del premio

04 Ago 2026

Premio ‘Antonio Maglio’ 2026, il vincitore è Maurizio Di Fazio. Riconoscimento alla carriera a Giuseppe Rizzo

La cerimonia di consegna si terrà ad Alezio, sabato 5 settembre.

La XV Edizione 2026 del Premio Nazionale di Giornalismo “Antonio Maglio” è stata vinta da Maurizio Di Fazio per l’inchiesta sul capitalismo digitale delle Big Tech “Il prodotto siamo noi. I nostri dati una miniera per pochi”, pubblicata su L’Espresso, del 19 giugno 2026.



I due secondi premi vanno a Ilaria Romano per il reportage dal Libano, nei giorni più duri dell’attacco israeliano, dal titolo “Sotto un cielo di bombe”, pubblicato su Nuova Ecologia, di maggio 2026, e Pierpaolo Spada per la denuncia dello sfruttamento minorile “Minori a rischio. L’esercito dei bambini ambulanti e invisibili”, pubblicato sul Nuovo Quotidiano di Puglia, del 26 giugno 2026. Il Premio alla Carriera è stato assegnato all’inviato Rai Giuseppe Rizzo, originario di Trepuzzi. Riconoscimento Speciale all’imprenditrice Sabrina Paola Seclì, che, nel cuore del Salento, ha dato vita a un sogno fatto di ago, filo ed eccellenza. Fondatrice e Ceo di SPS Manifatture, di Collepasso, ha saputo trasformare l’alto artigianato tessile in pura poesia per la moda globale. Targa Speciale al Liceo Classico e Scientifico “Quinto Ennio” di Gallipoli (dirigente Novella Italia Pepe).



Ai quattro giornalisti premiati, il presidente del Rotary Club Lecce Sud, Salvatore Spagnolo, consegnerà una penna di pregio, simbolo storico del lavoro giornalistico e dei suoi protagonisti che, anche con i più moderni strumenti di comunicazione, sono chiamati, ieri come oggi, a garantire un'informazione di qualità, libera e plurale. Gli attestati saranno consegnati nel corso di una cerimonia che si svolgerà ad Alezio (Lecce) sabato 5 settembre 2026, con inizio alle ore 19:00, nella piazza antistante il Museo Messapico intitolata ad Antonio Maglio. La serata di premiazione sarà condotta dai giornalisti Maria Teresa Carrozzo e Vincenzo Maruccio e aperta dal presidente dell'Associazione Maglio, Adelmo Gaetani, e dal sindaco di Alezio, Andrea Vito Barone. Seguiranno i saluti delle autorità presenti e il presidente onorario dell'Associazione, prefetto Carlo Schilardi, terrà l'intervento conclusivo. Tra gli invitati rappresentanti istituzionali, religiosi, esponenti delle professioni e dell'imprenditoria, del mondo universitario, scolastico, della cultura e della società civile.



All'iniziativa, promossa dall'Associazione Maglio e dal Comune di Alezio con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti e della Federazione nazionale della Stampa, collaborano Rotary Club Lecce Sud, Quarta Caffè, Cantina Coppola di Gallipoli, Consorzio Olio Extravergine Dop di Terra d'Otranto, Azienda Foresta Forte, Agriturismo Santa Chiara di Alezio e la rivista on line ilGrandeSalento.it. (anc)