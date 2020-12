Premio Cristiana Matano, pubblicato il bando dell'edizione 2021

Il concorso è riservato ai giornalisti italiani iscritti all'Ordine e agli stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online, tra l'1 giugno 2020 e il 31 maggio 2021, termine ultimo per partecipare.

La giornalista Cristiana Matano (Foto: occhibluonlus.com)

È online sul sito www.occhibluonlus.com il bando della sesta edizione del premio giornalistico internazionale 'Cristiana Matano', dedicato alla giornalista prematuramente scomparsa l'8 luglio 2015. Se quest'anno il premio, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, è slittato a settembre, l'associazione Occhiblu ripropone per il 2021 le date tradizionali, quelle che comprendono il sesto anniversario da quando Cristiana è scomparsa: quindi l'8, 9 e 10 luglio, a Lampedusa, l'isola del cuore, dove Cristiana ha scelto di riposare.



Solidarietà e integrazione, musica e teatro, cultura e giornalismo, sport e bellezza saranno i temi che terranno viva l'attenzione verso l'ultimo lembo d'Italia e d'Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma anche di straordinario fascino paesaggistico e ambientalistico.



Il tema dell'edizione 2021 è 'Lampedusa, il Mediterraneo e le terre di confine: racconti di vita, natura e bellezza nei luoghi dell'incontro e dell'accoglienza'. Il premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all'Ordine e agli stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra l'1 giugno 2020 e il 31 maggio 2021, termine ultimo per partecipare al premio.



Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a Lampedusa, al Mediterraneo, ma anche a tutti gli altri luoghi di confine del mondo – inerenti ai valori della solidarietà e dell'integrazione, al fenomeno delle migrazioni, allo sviluppo del turismo e alla bellezza del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.



Nei primi mesi del 2021 l'associazione Occhiblu onlus, nel rispetto delle ordinanze previste per l'emergenza sanitaria, renderà noto anche il programma definitivo della manifestazione.