18 Mar 2024

Premio di giornalismo religioso Piazza Grande 2024, iscrizioni entro il 15 aprile

Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Premio di giornalismo religioso Piazza Grande, organizzato dall'Associazione internazionale dei giornalisti religiosi (Iarj) per riconoscere e promuovere il lavoro dei giornalisti che si occupano di religione e spiritualità per giornali, riviste o siti web di notizie che pubblicano regolarmente in Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo.



Il premio è aperto ai lavori pubblicati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023. Le iscrizioni vanno presentate entro il 15 aprile 2024. Ai tre elaborati selezionati verranno assegnati premi in denaro di 2000€, 500€ e 250€. La consegna dei riconoscimenti è prevista per la fine di maggio 2024.



Tutte le informazioni sul premio e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito web della International Association of Religion Journalists (qui il link diretto).