Premio di laurea Gino Pestelli, online il bando della sesta edizione

Il Comitato scientifico del premio Pestelli

Il premio Gino Pestelli per la miglior tesi di laurea dedicata alla storia e alla cultura del giornalismo in Italia e nel mondo arriva alla sesta edizione. Il Comitato scientifico ha approvato il bando 2020, disponibile – assieme alla domanda di partecipazione – sul sito web dell'omonimo Centro Studi e Ricerche sul giornalismo.



Il bando è rivolto alle studiose e agli studiosi che abbiano conseguito una laurea triennale o magistrale in una Università di un Paese appartenente all'Unione Europea nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020 (indipendentemente dalla votazione conseguita) e non abbiamo ancora raggiunto i 40 anni di età.



Le tesi di laurea saranno valutate da una Commissione giudicatrice definita dal Comitato scientifico del Centro, composta da giornalisti e docenti universitari.



Chi intende partecipare dovrà spedire l'elaborato via posta e via mail alla segreteria del Centro Studi Pestelli entro il 15 ottobre 2020. Il premio, dell'ammontare di 2.000 euro, è attribuito all'autrice e all'autore dell'elaborato che verrà ritenuto più interessante sotto il profilo scientifico e più innovativo sotto il profilo metodologico.



Le tesi inviate saranno conservate nell'Archivio storico del Centro stesso, a disposizione per la consultazione degli studiosi. Le tesi premiate saranno pubblicate sul sito www.centropestelli.it.