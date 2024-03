Premio giornalistico Alessandra Bisceglia 2024, elaborati entro il 30 aprile

Si può partecipare con servizi pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il primo marzo 2023 e il primo marzo 2024, che abbiano attinenza con l’informazione sociale riferita alle tematiche espresse nel bando.

C'è tempo fino al 30 aprile 2024 per partecipare al premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale, istituito per dare seguito all’esempio di coraggio, tenacia e profonda motivazione che Alessandra ha testimoniato nella vita, nello studio e nella professione giornalistica.



Il bando della VIII edizione presenta un nuovo format a due sezioni: giornalisti professionisti e/o praticanti e studenti frequentanti scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine professionale.



Possono concorrere i servizi in lingua italiana pubblicati su quotidiani, agenzie di stampa, settimanali, periodici, testate e siti online e servizi e rubriche radiotelevisivi, podcast e multimediali sul web, foto e graphic novel di carattere giornalistico, pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il primo marzo 2023 e il primo marzo 2024, che abbiano attinenza con l’informazione sociale riferita alle tematiche espresse nel bando.



Ai primi classificati delle rispettive sezioni verrà assegnato un premio di 1.500 euro.



«Il premio – ha sottolineato Donatella Pacelli - docente Lumsa e vicepresidente di ViVa Ale - vuole essere un invito a risvegliare in noi tutti, professionisti e lettori, l’attenzione per temi, linguaggi, parole che entrano con competenza in temi delicati, procedono in modo discreto, portano luce su problemi di persone troppo spesso lasciate fuori dai riflettori dei media».