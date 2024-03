I finalisti della XIII edizione del Premio Roberto Morrione

Sono Edoardo Anziano, Francesca Cicculli e Roberta Lancellotti (categoria video inchiesta), Antonia Ferri e Arianna Egle Ventre (categoria video inchiesta), Beatrice Petrella (categoria radio-podcast d'inchiesta) e Iacopo Valori (categoria video inchiesta). La presentazione lunedì 18 marzo 2024 a viale Mazzini.

Sono stati presentati lunedì 18 marzo 2024, a Roma, nella sala Zavoli della sede Rai di viale Mazzini, le finaliste, i finalisti e tutor della tredicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Tra gli 85 progetti di inchiesta candidati, la giuria ne ha scelti quattro proposti da 7 autrici e autori selezionati tra i 136 partecipanti a questa edizione.



Vanno in finale: Edoardo Anziano, Francesca Cicculli e Roberta Lancellotti (categoria video inchiesta), tutor giornalistico Goffredo De Pascale di Report Rai 3; Antonia Ferri e Arianna Egle Ventre (categoria video inchiesta), tutor giornalistico Luigi Scarano di Fanpage.it; Beatrice Petrella (categoria radio-podcast d'inchiesta), tutor giornalistica Michela Mancini di Rai Radio 1; Iacopo Valori (categoria video inchiesta), tutor giornalistica Giulia Bosetti di Rai News 24.



Il premio sostiene «la realizzazione di inchieste di valore che con impegno, ricerca, onestà intellettuale vogliono illuminare quelle che Roberto chiamava le periferie dimenticate», ha spiegato Mara Filippi Morrione, vedova del giornalista e portavoce del premio.



«Il 26 aprile RaiNews compirà 25 anni. Il miglior modo per celebrare questo compleanno, e per onorare Roberto Morrione che le ha dato l'impronta, è rimandare in onda le inchieste che hanno dato lustro a tutta la Rai, come Fallujah e l'ultima intervista a Borsellino», ha commentato il presidente Fnsi, Vittorio di Trapani.



Morrione «ha dato a tanti di noi l'occasione di mettersi alla prova nel fare buon giornalismo - ha osservato infine il segretario dell'Usigrai Daniele Macheda - e il premio rappresenta una prosecuzione di quello spirito».



A ciascun progetto finalista viene assegnato un contributo in denaro di 5.000 euro da impiegare nella produzione dell'inchiesta. Le quattro inchieste concorrono inoltre ad un premio finale di 2.000 euro, attribuito dalla giuria alla migliore inchiesta realizzata.



Nella realizzazione delle inchieste l'associazione Amici di Roberto Morrione mette a disposizione dei finalisti una squadra di tutor (giornalisti, tecnici, legali) di grande esperienza. Il Premio offre inoltre l'opportunità della diffusione delle inchieste su Rai News 24, Rai Radio 1 e Rai Play Sound e di partecipare a festival e incontri in Italia e all’estero.



Le giornate di chiusura dell'edizione con la premiazione finale si svolgeranno a fine ottobre a Torino.



I video di presentazione e le biografie dei finalisti e tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul sito web del Premio.