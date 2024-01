La locandina del premio

31 Gen 2024

Premio giornalistico Alessandra Bisceglia, iscrizioni aperte fino al 30 aprile 2024

Il concorso, giunto alla VIII edizione, è riservato ai giornalisti sotto i 35 anni e agli studenti frequentanti scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine professionale.

È stato pubblicato il bando della VIII edizione del premio giornalistico Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale, promosso dalla Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale Onlus e dalla Libera Università Maria SS. Assunta - Lumsa di Roma. Il concorso è intitolato alla memoria di Alessandra Bisceglia, giornalista lucana scomparsa il 3 settembre 2008, all’età di 28 anni, in seguito ad una grave patologia legata a una malformazione vascolare rarissima di cui era affetta fin dalla nascita.



Il premio si presenta con un nuovo format a due sezioni: giornalisti sotto i 35 anni e studenti frequentanti scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine professionale. Il riconoscimento per i primi classificati, inoltre, passa da 1.000 a 1.500 euro.



L’intento del concorso è quello di riconoscere e stimolare l’impegno dei giornalisti e degli studenti per una diffusione della comunicazione sociale sulle malattie rare e sulle buone pratiche di integrazione per le persone diversamente abili.



Possono concorrere i servizi in lingua italiana pubblicati su quotidiani, agenzie di stampa, settimanali, periodici, testate e siti online e servizi e rubriche radiotelevisivi, podcast e multimediali sul web, foto e graphic novel di carattere giornalistico, pubblicati, trasmessi o diffusi nel periodo compreso tra il primo marzo 2023 e il primo marzo 2024, che abbiano attinenza con l’informazione sociale riferita alle tematiche espresse nel bando. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 aprile 2024.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni e il bando completo sono disponibili sul sito web dedicato al premio.