Un momento della presentazione (Foto: cpdconsulta.it)

16 Gen 2024

Premio Paolo Osiride Ferrero, presentata alla Camera la seconda edizione

Il concorso è ideato e promosso dalla Cpd (Consulta per le Persone in Difficoltà), in collaborazione con il Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino e con il patrocinio del Cnog, dell’Odg del Piemonte, della Fnsi, della Città di Torino, della Regione Piemonte e la media partnership dell’Agenzia Ansa.

Nella mattinata di martedì 16 gennaio 2024 si è tenuta, presso la sala conferenze della Camera dei deputati a Roma, la presentazione della seconda edizione del premio giornalistico “Paolo Osiride Ferrero”. All’evento sono intervenuti la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, la presidente della Cpd Francesca Bisacco, Il direttore dell’Agenzia Ansa, nonché presidente della giuria del premio giornalistico, Luigi Contu, il presidente di Opes Aps Juri Morico, la giornalista e scrittrice Fiamma Satta e l’Ufficio Stampa Cpd e coordinatore del premio giornalistico Fabrizio Vespa.



Il premio, ideato e promosso dalla Cpd (Consulta per le Persone in Difficoltà), ente del Terzo Settore che da più di 35 anni a Torino e in Piemonte si occupa di servizi e di difesa dei diritti delle persone con disabilità, è organizzato in collaborazione con il Master in giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino e con il patrocinio dell’Ordine nazionale dei giornalisti, dell’Odg del Piemonte, della Federazione nazionale della Stampa italiana, della Città di Torino, della Regione Piemonte e la media partnership dell’Agenzia Ansa.



Il riconoscimento è dedicato alla figura del presidente storico della Cpd, Paolo Osiride Ferrero, che dopo la sua elezione nel 1995 e fino alla sua scomparsa si è dedicato completamente ai temi della disabilità e alla difesa dei diritti delle persone più fragili.



Il concorso mira a promuovere tali tematiche, premiando chi, attraverso la propria attività giornalistica, di scrittura o di produzione editoriale, si è particolarmente distinto nel realizzare inchieste, redigere articoli, testi, pubblicazioni di ogni genere, servizi, programmi radiofonici o televisivi, opere letterarie, contenuti per il web, prodotti video, reportage fotografici e podcast.



Verranno presi in considerazione i lavori di giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, autori e creator realizzati tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024.



I lavori che rispondono agli obiettivi del premio possono concorrere in una delle tre categorie:

Carta stampata;

Radio e TV;

Web e Social.



Per ognuna delle tre categorie è previsto un premio in denaro di 2.000 euro. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per per le ore 24 del 31 marzo 2024.



PER APPROFONDIRE

Il bando della seconda edizione del premio giornalistico “Paolo Osiride Ferrero” è disponibile sul sito web della Cpd.