Premio giornalistico Rossella Minotti, 26 candidature per la prima edizione

Il concorso, promosso dalla famiglia della giornalista prematuramente scomparsa a marzo 2019 con Fnsi e Associazione Lombarda dei Giornalisti, è dedicato ai colleghi under 35 iscritti ad una delle Associazioni Regionali di Stampa. In palio 3mila euro. La premiazione a Milano a gennaio 2021.

La giornalista Rossella Minotti

Sono 26 gli articoli presentati entro il termine di lunedì 30 novembre da giovani cronisti che si sono candidati per il premio giornalistico Rossella Minotti 2020, intitolato alla collega prematuramente scomparsa l'anno scorso, già caporedattore del Giorno e molto impegnata nel sindacato. Il premio, promosso dalla famiglia di Rossella con la Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Associazione Lombarda dei Giornalisti, è dedicato ai colleghi under 35: è la prima iniziativa in Italia che vuole individuare – assegnando 3.000 euro complessivi ai vincitori – le colleghe e i colleghi più meritevoli fra i soli giovani soci delle Associazioni Regionali di Stampa federate nella Fnsi.



La premiazione si terrà a Milano a gennaio 2021.



Gli articoli dei candidati saranno esaminati da una giuria composta da: Domenico Affinito (vicepresidente dell'Associazione Lombarda Giornalisti, in rappresentanza dell'Alg); Anna Del Freo (segretaria generale aggiunta della Federazione nazionale Stampa italiana, in rappresentanza della Fnsi); Sandro Neri (direttore del Giorno); Venanzio Postiglione (vicedirettore del Corriere della Sera); Edmondo Rho (giornalista, marito di Rossella Minotti, in rappresentanza della Famiglia).