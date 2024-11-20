CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Premio ‘Ivan Bonfanti’ 2025, la vincitrice è Michela Iaccarino
Premi e Concorsi 23 Set 2025

Premio 'Ivan Bonfanti' 2025, la vincitrice è Michela Iaccarino

La giornalista si aggiudica il riconoscimento, dedicato alla memoria del cronista e inviato di guerra mancato improvvisamente nel 2008, con un reportage sulla vita sospesa dei giovani russi che fuggono in Kazakistan per evitare l'arruolamento in Ucraina. La consegna il 5 ottobre nella sede di Stampa Romana.

È Michela Iaccarino la giornalista che si aggiudica il premio giornalistico "Ivan Bonfanti" 2025, promosso dall’Associazione Stampa Romana e dall'Associazione Ivan Bonfanti per ricordare il cronista e inviato di guerra mancato improvvisamente nel 2008.

Il reportage vincitore, un racconto sulla vita sospesa dei giovani russi che fuggono in Kazakistan per evitare l'arruolamento in Ucraina, è stato pubblicato sul quotidiano "Domani".

I giurati chiamati a dare la valutazione sui partecipanti alla XVI edizione del premio sono il segretario dell’Associazione Stampa Romana Stefano Ferrante, Ugo Tramballi (inviato de Il Sole 24ore), Alessandro Mantovani (Il Fatto quotidiano), Andrea Fabozzi (direttore de il Manifesto), Giulia Belardelli (Huffington Post), Asher Salah (docente all’Università Bezalel e alla Hebrew University di Gerusalemme), Andrea Milluzzi (La7), Daniele Zaccaria (Il Dubbio), Luigi Sandri (ex direttore Confronti), Stefano Bocconetti (giornalista), Martino Mazzonis (giornalista).

La premiazione avrà luogo domenica 5 ottobre 2025 alle 11 presso la sede del sindacato regionale (piazza della Torretta 36, Roma). (anc)

@fnsisocial
Premi e Concorsi
15 Set 2025
Premio giornalistico Rossella Minotti, al via l'edizione 2025
Premi e Concorsi
12 Set 2025
Il premio Pio La Torre 2025 per il giornalismo a Valentina Iorio
Premi e Concorsi
12 Set 2025
VIII Premio Giornalistico Pietro Di Donato, iscrizioni entro il 20 novembre
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi17 Giu 2025
Lampedus'amore – Premio Cristiana Matano: il 20 giugno la presentazione della X edizione
Associazioni05 Apr 2025
Ferrara, il Premio Stampa 2025 alla Caritas diocesana
Appuntamenti28 Mar 2025
IX Premio Santo Della Volpe, il 31 marzo a Erice la cerimonia di consegna
Formazione24 Feb 2025
Premio Roberto Morrione Academy, candidature entro il 7 marzo
Associazioni12 Dic 2024
'Cronaca di un anno di cronaca 2024', flash mob dei giornalisti liguri per dire no alla legge bavaglio
Appuntamenti20 Nov 2024
'Calcata 4.0', torna il premio - festival dedicato a giornalismo digitale e nuove storie di resistenza e attivismo
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits