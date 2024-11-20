Premio ‘Ivan Bonfanti’ 2025, la vincitrice è Michela Iaccarino

23 Set 2025

Premio 'Ivan Bonfanti' 2025, la vincitrice è Michela Iaccarino

La giornalista si aggiudica il riconoscimento, dedicato alla memoria del cronista e inviato di guerra mancato improvvisamente nel 2008, con un reportage sulla vita sospesa dei giovani russi che fuggono in Kazakistan per evitare l'arruolamento in Ucraina. La consegna il 5 ottobre nella sede di Stampa Romana.

È Michela Iaccarino la giornalista che si aggiudica il premio giornalistico "Ivan Bonfanti" 2025, promosso dall’Associazione Stampa Romana e dall'Associazione Ivan Bonfanti per ricordare il cronista e inviato di guerra mancato improvvisamente nel 2008.



Il reportage vincitore, un racconto sulla vita sospesa dei giovani russi che fuggono in Kazakistan per evitare l'arruolamento in Ucraina, è stato pubblicato sul quotidiano "Domani".



I giurati chiamati a dare la valutazione sui partecipanti alla XVI edizione del premio sono il segretario dell’Associazione Stampa Romana Stefano Ferrante, Ugo Tramballi (inviato de Il Sole 24ore), Alessandro Mantovani (Il Fatto quotidiano), Andrea Fabozzi (direttore de il Manifesto), Giulia Belardelli (Huffington Post), Asher Salah (docente all’Università Bezalel e alla Hebrew University di Gerusalemme), Andrea Milluzzi (La7), Daniele Zaccaria (Il Dubbio), Luigi Sandri (ex direttore Confronti), Stefano Bocconetti (giornalista), Martino Mazzonis (giornalista).



La premiazione avrà luogo domenica 5 ottobre 2025 alle 11 presso la sede del sindacato regionale (piazza della Torretta 36, Roma). (anc)